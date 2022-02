"Klima.fit: Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?"

Unter dem Motto „wissen, wollen, wandeln“ bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs) in diesem Semester erstmals den Kurs „klima.fit – Klimawandel vor unserer Haustür! Was kann ich tun?“ an.Die Kursinhalte fokussieren neben allgemeinen Grundlagen insbesondere auch auf Klimaschutz und Klimaanpassung im Vogelsbergkreis, teilt die vhs mit.Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmenden konkretes Wissen und Handlungsmöglichkeiten für den Alltag an die Hand zu geben. So werden unter anderem die Ursachen des Klimawandels und dessen Folgen genauso wie die Bedeutung des Klimawandels für die eigene Kommune oder auch die Möglichkeiten des eigenen Handelns thematisiert. Darüber hinaus besteht im Rahmen des Kurses die Möglichkeit, mit bekannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren, das örtliche Klimaschutzmanagement kennenzulernen, Klimaschutzakteuren der Region zu begegnen und auf Gleichgesinnte zu treffen.Der Kurs findet an sechs Abenden im „Blended-Learning-Format“ statt, was bedeutet, dass zum Teil in der Volkshochschule als auch online gelehrt wird. Der Kurs endet mit einer Zertifikatsverleihung. Gefördert wird die bundesweit stattfindende Bildungsreihe durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund des Beschlusses des Bundestages.Kursstart ist am Donnerstag, 24. März, in Alsfeld, Kostenpunkt: 20 Euro pro Person. Die Anmeldung zu „klimafit“ mit der Kursnummer 221-1410 ist ab sofort möglich. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es auf der Website der vhs www.vhs-vogelsberg.de und über die vhs-Fachbereichsleiterin Kirsten Wegwerth, kirsten.wegwerth@vogelsbergkreis.de , Telefon 06631-791 778.