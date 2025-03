KJP-Wahl: Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die nächste Wahl des Vogelsberger Kreisjugendparlaments. Kein Wunder also, dass das Thema auch in der jüngsten KJP-Sitzung in der Aula des AvH in Lauterbach, an der auch Landrat Dr. Jens Mischak teilnahm, im Mittelpunkt stand.



Die Mitarbeiter des Vogelsberger Jugendamtes haben mittlerweile alle weiterführenden Schulen im Kreis besucht, dort das KJP vorgestellt und Schülerinnen und Schüler ermuntert, für ihre Interessen einzustehen – und zwar mit einer Kandidatur für das nächste KJP. Präsentiert wurde in den Schulen ein fünfminütige Erklärfilm, der zeigt, wie wichtig es ist, sich einzubringen. Zudem wurden die Möglichkeiten, die Jugendliche hierfür im Vogelsbergkreis haben, vorgestellt. An den meisten Schulen waren die derzeitigen Abgeordneten mit vor Ort und konnten aus ihrer Perspektive berichten, vor allem natürlich über ihre Projekte.



Die Vorstellungen an den Schulen wurden gemeinsam mit den Kollegen der Stadtjugendparlamente Alsfeld, Lauterbach und Schlitz durchgeführt. Die Resonanz insgesamt war gut: Viele Jugendlichen hatten großes Interesse an der Arbeit des KJP und nahmen sich gleich die nötigen Bewerbungsunterlagen für eine Kandidatur mit. Die Bewerbungen können noch bis Freitag, 28. März, in den Sekretariaten der jeweiligen Schulen abgegeben werden. Ab nächster Woche werden dann die Unterlagen eingesammelt und Wahlplakate erstellt, die an den Schulen aushängen werden.



Gewählt wird das neue KJP in der Woche vom 12. bis 16. Mai in den Schulen.

Im Juni findet dann schon das erste Kennenlernseminar des neuen KJP in Landenhausen statt.



In der KJP-Sitzung im AvH berichteten Laura Greil und Angelina Kuhl vom Jugendamt, dass sie den Dokumentarfilm „Aufmachen“, der von den Jugendlichen des derzeitigen KJPs gedreht wurde, beim Jugendmedienfestival „Visionale“ und beim Bundesprogramm „Demokratisch handeln“ eingereicht haben. Mit Erfolg: Der Dokumentarfilm zum Thema „Demokratie“ wird nun am 16. Mai im Rahmen der Visionale in Frankfurt gezeigt.



Auf diesen Film aufmerksam gemacht hatte das KJP übrigens auch in der jüngsten Kreistagssitzung. An einem Stand hatten die Abgeordneten aufgezeigt, wie wichtig die Stärkung demokratischer Strukturen ist. Ein weiteres Thema der KJP-Sitzung war ein Rückblick auf die Berlin-Fahrt der Abgeordneten. Zudem berichtete eine Abgeordnete vom europäischen Abend mit Staatsminister Manfred Pentz.

