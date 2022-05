Internationales Freundschafts- und Demokratiefest am 11. Juni

Sie sind aktiv im ganzen Vogelsberg und in der Stadt Alsfeld: die Projekt- und Netzwerkpartner des Bundesprogramms „Demokratie leben“, die am 11. Juni wieder zum internationalen Freundschafts- und Demokratiefest in den Alsfelder Bürgergartengarten einladen.



„Das Netzwerk hat auch für dieses Jahr wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt“, freuen sich die Koordinatoren Norbert Kelbassa, Maria Hoyer und Silvia Lucas, „dazu gibt es jede Menge köstlicher Snacks aus aller Welt.“ Die Versorgung mit Speisen übernehmen in diesem Jahr der Rumi-Kulturverein Fulda, das internationale Frauenfrühstück Alsfeld und die Weltenkinder des Caritasverbandes. Zum Rahmenprogramm gehören neben der Präsentation der verschiedenen Demokratie-Projekte Spielangebote für Kinder und Jugendliche, musikalische Darbietungen der Alsfelder Musikschule, eine Musikskulptur der Lauterbacher Künstlerin Anka Hirsch und Musik-Mitmachangebote des Vereins „Gelebte Inklusion“. Ein besonderes Highlight für die Kinder wird der Auftritt eines Zauber-Clowns sein.



Bei der Veranstaltung wird es Möglichkeiten zu Austausch und Begegnung geben. Für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises und interessierten Gästen steht der Bürgergarten mit seinem Angebot am 11. Juni von 15 Uhr bis 18 Uhr offen.