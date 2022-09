Hessische BioTage noch bis 25. September

„Ökologisch. Regional. Nachhaltig“ unter diesem Motto fanden die ersten Aktionen in den Ökomodell-Regionen Hessens statt. Und so konnte das regnerische Wetter eine kleine Radgruppe am Sonntag nicht davon abhalten, einen Vogelsberger Pionier-Betrieb des Ökolandbaus in Liederbach zu besuchen. Auf dem Oberhof empfing Robert Kasper (im Bild links) die Gruppe in einer gemütlichen Heu-Ecke und mit jeder Menge Informationen zur Entwicklung seines Betriebs. Dabei steht für den versierten Ackerbauer das stimmige Gesamtkonzept mit geschlossenen Kreisläufen auf dem Betrieb im Vordergrund. Als letzten Schritt hat er deswegen die Hofbäckerei ausgeweitet, die nun jeden Wochentag das hofeigene Getreide zu köstlichen Spezialitäten veredelt, die auch direkt verköstigt wurden.Als weitere Veranstaltungen können Interessierte bei einem informativen Kinoabend am Donnerstag, 22. September, im Lichtspielhaus Lauterbach mehr über die Rolle der Landwirtschaft in der Nahrungsmittelproduktion erfahren. Außerdem wird die Ökomodell-Region auch auf dem Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen des Vogelsbergkreises am Samstag, 24. September, präsent sein.Das komplette Veranstaltungsprogram sowie Hinweise zur Anmeldung sind online auf der Website der Ökomodell-Regionen Hessen abrufbar: www.oekomodellland-hessen.de