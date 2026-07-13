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Geschichte interaktiv erlebbar machen

Kreisjugendparlament beteiligt sich an besonderem Erinnerungsprojekt in Erfurt

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
An einem besonderen Bildungsprojekt in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt nahm das Kreisjugendparlament (KJP) im Rahmen seines Wochenendseminars teil. Die Gedenkstätte erinnert an die Geschichte der SED-Diktatur und der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi).

Im Mittelpunkt des Projekts stand die Entwicklung eines interaktiven Automaten, der Besucher mit Fragen rund um das Leben in der DDR sowie zur Geschichte der deutschen Teilung zum Nachdenken anregen soll. Zu Beginn erhielten die Teilnehmer fachlichen Input und nahmen an einer Führung durch die Gedenkstätte teil. Dabei setzten sie sich intensiv mit den historischen Hintergründen und den persönlichen Schicksalen der Menschen auseinander, die in der DDR politischer Verfolgung ausgesetzt waren.

Im Anschluss entwickelte jeder Teilnehmer eine eigene Fragestellung. Diese wurde anschließend an verschiedenen Stationen inhaltlich ausgearbeitet und für die spätere Nutzung im Automaten vorbereitet.

Ziel des Projekts ist es, Geschichte auf interaktive Weise erlebbar zu machen und insbesondere junge Menschen zur Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit anzuregen. Der fertige Automat soll ab dem 4. Dezember 2027 sowohl in der Gedenkstätte Andreasstraße als auch online verfügbar sein und Besuchern die Möglichkeit bieten, sich aktiv mit historischen Fragestellungen auseinanderzusetzen

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