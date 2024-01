Aufgrund einer Schulung ist die Zulassungs- und Führerscheinstelle in Alsfeld am Montag, 22. Januar, geschlossen. Wie das Amt für Straßenverkehrsangelegenheiten mitteilt, stehen neben der Zulassungs- und Führerscheinstelle in Lauterbach die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle in Freiensteinau, Grebenhain, Kirtorf, Mücke, Schlitz und Schotten für Zulassungsangelegenheiten zur Verfügung.Für Fahrerlaubnis- und Zulassungsangelegenheiten an den Standorten Alsfeld und Lauterbach muss über die Homepage www.vogelsbergkreis.de , „Bürger-Service“, Bereich „Auto, Verkehr und Mobilität“ ein Termin vereinbart werden. Für allgemeine Fragen steht weiterhin die Behördennummer 115 zur Verfügung.