Frieden ist zerbrechlich

Als Schirmherr der Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bittet Landrat Manfred Görig die Bevölkerung im Vogelsbergkreis um Geldspenden, die der Bildungs- und Erinnerungsarbeit des Volksbundes zugutekommen.Auch in diesem Jahr lautet das Motto wieder „Kriegsgräber erzählen Geschichte(n)“. Die Sammlung findet im Zeitraum vom 3. Oktober bis 20. November statt.„Der Ukraine-Krieg führt uns allen vor Augen, wie zerbrechlich der Frieden sein kann und dass dieser immer wieder durch aktives Engagement bestärkt und aufrechterhalten werden muss“, sagt Landrat Görig. Der Volksbund erfüllt mit der Pflege von Kriegsgräberstätten und seinem Engagement für die Völkerverständigung konkrete Friedensarbeit. Darüber hinaus leistet er einen wichtigen Beitrag dazu, Versöhnung zwischen den Nationen zu fördern und zum Frieden zu mahnen. Zudem vermittelt der Volksbund in seiner Bildungsarbeit die Werte von Menschenrechten, Demokratie und Frieden und setzt sich mit Extremismus, Nationalismus, Rassismus und willkürlicher Gewalt auseinander.Die Einnahmen der Sammlung werden für Projekte der Bildungs- und Erinnerungsarbeit des Landesverbandes eingesetzt. Dieser informiert auf hessen.volksbund.de über seine Arbeit und verschiedene Projekte.Die Arbeit des Verbandes finanziert sich größtenteils über Mitgliedsbeiträge, Spenden und jährliche Sammlungen. Neben Städten und Gemeinden werden auch die Bundeswehr und die Reservisten, Freiwillige Feuerwehren, Vereine, Verbände und Helferinnen und Helfer gebeten, die Organisation zu unterstützen.Landrat Görig wünscht der Sammelaktion viel Erfolg und bittet darum, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in seinen vielfältigen Aufgaben zu unterstützen – für die Stätten des Gedenkens, der Erinnerung und Mahnung vor Krieg und Gewalt.