Ein neues Kapitel für das Jugendhaus in Altenburg

Es ist ein Ort des Ankommens, des Lernens und des Aufbruchs: Die „NextStep Jugendhilfe und Betreuung GmbH“ in Alsfeld-Altenburg bietet Jugendlichen ab 14 Jahren ein stabiles Umfeld auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. Nun machte sich Patrick Krug, Erster Kreisbeigeordneter des Vogelsbergkreises, persönlich ein Bild von der wichtigen Arbeit der Einrichtung.



Mit Juliane Jobst und Yvonne Schade haben kürzlich zwei erfahrene Fachkräfte das Ruder beziehungsweise die Geschäftsführung übernommen. Zwei Frauen, die die Einrichtung und die Jugendlichen bereits in- und auswendig kennen. Juliane Jobst hatte in Fulda Soziale Arbeit studiert und war bereits seit 2022 in Altenburg als Leiterin tätig. Ihr zur Seite steht die Erzieherin Yvonne Schade, die das Team seit 2024 bereichert.



„Ich freue mich, dass Sie beide mit so viel Herzblut und Fachkompetenz hier im Einsatz sind. Sie geben den Jugendlichen genau die Stabilität, die sie in dieser Lebensphase so dringend benötigen“, betonte Patrick Krug.



Aktuell bietet die Einrichtung 14 Jungen und jungen Männern ein vorübergehendes Zuhause. Sie alle eint, dass sie als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. In Altenburg treffen demnach nun sehr unterschiedliche Lebensgeschichten aufeinander: „Das funktioniert aber wirklich hervorragend. Die Jungs verstehen sich sehr gut, helfen einander und sind immer füreinander da. Auch Neuzugänge werden stets herzlich willkommen geheißen – ganz gleich, welcher Nationalität die Jungs angehören“, unterstrich Jobst. „Ein besonderes Highlight, das die ganze Gruppe stets noch enger zusammenschweißt, ist der jährlich stattfindende gemeinsame Urlaub mit allen Jugendlichen und dem Betreuer-Team“, ergänzt Yvonne Schade.



Der Alltag in der Wohngruppe wird intensiv begleitet. Es gibt feste Regeln und Termine und die Jugendlichen lernen nicht nur das Waschen und Kochen, sondern auch, dass sie sich auf die Betreuer verlassen können. Ob Arzttermine, Einkäufe oder Behördengänge: Die Betreuerinnen und Betreuer sind Begleiter in allen Lebenslagen. Auch ein enger Austausch mit Schulen, Hilfe bei Schulstress oder persönlichen Konflikten gehört zur Arbeit des Fachpersonals.



„Wir helfen auf den Punkt genau da, wo es nötig ist“, erklären die beiden neuen Geschäftsführerinnen Jobst und Schade während eines kurzen Rundgangs durch die Räumlichkeiten in Altenburg. „Unsere Aufgabe ist es, Brücken zu bauen – zwischen Kulturen, Generationen und manchmal auch ganz pragmatisch einfach zwischen der Küche und dem Gemeinschaftsraum, wo das soziale Leben stattfindet.“



Die Arbeit der „NextStep Jugendhilfe“ ist im Vogelsbergkreis ein wichtiger Baustein der sozialen Infrastruktur. Um dem Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, plant die Einrichtung bereits den nächsten Schritt: Auf lange Sicht soll das Konzept so erweitert werden, dass auch jüngere Kinder ab zwölf Jahren aufgenommen und intensiv betreut werden können.



Der Erste Kreisbeigeordnete Patrick Krug zog ein positives Fazit seines Besuchs: Die ,NextStep Jugendhilfe‘ in Altenburg zeigt eindrucksvoll, wie aus Fremden ein Team und aus einem Haus ein echtes Zuhause auf Zeit wird. Jungen Menschen kann so das nötige Fundament gegeben werden, um selbstständig zu werden, einen Schul- und Berufsabschluss zu erreichen und sich so ein eigenes Leben aufzubauen“.

(lifePR) (