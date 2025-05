Ein Blick auf moderne Bildung und Berufsorientierung

Alle 38 Schulen des Vogelsbergkreises persönlich besuchen: Das steht auf der Agenda des Ersten Kreisbeigeordneten und Schuldezernenten Patrick Krug. „Ich möchte mir persönlich ein Bild von den jeweiligen Gegebenheiten machen, die Erfolge würdigen und potenzielle Herausforderungen frühzeitig erkennen, um diese nach Möglichkeit auch aktiv angehen zu können“, erklärt Krug.



Die neu errichtete Integrierte Gesamtschule (IGS) Schlitzerland, die vor knapp drei Jahren feierlich eröffnet wurde, gilt als Vorzeigestandort für moderne Schularchitektur und innovative Pädagogik und war Ziel des jüngsten Schulbesuchs von Krug. Rund 630 Schülerinnen und Schüler aus dem Vogelsbergkreis und darüber hinaus besuchen die Schule, die mit dieser Anzahl sehr gut ausgelastet ist.



Schulleiter Andreas Pitzer zeigt sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung: „Das moderne Gebäude, das helle, offene und freundliche Ambiente – all das trägt dazu bei, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler hier wohlfühlen und optimal lernen können. Besonders freut uns, dass das von uns gewünschte Raumkonzept nahezu vollständig umgesetzt wurde.“ Dieses Raumkonzept umfasst vielfältige Lern- und Rückzugsorte, die den pädagogischen Ansprüchen an eine zeitgemäße Schule gerecht werden.



Auch der stellvertretende Schulleiter Markus Wahl hebt die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Schule hervor: „Die Fachräume, der Inselraum für wichtige Gespräche, der Ruheraum, in dem die Jugendlichen sich entspannen können, sowie die Lehrküche sind nur einige Beispiele für die vielseitigen Angebote.“ Er betont zudem die hohe Qualität des Kollegiums: „Personelle Entscheidungen werden bei uns sehr bedacht getroffen. Das Kollegium passt gut zusammen und steht voll hinter dem Konzept der IGS.“ Diese gezielte Personalauswahl trage maßgeblich zum Erfolg der Schule bei.



Berufsorientierung im Fokus



Die IGS Schlitzerland legt bei der Berufsorientierung besonderen Wert auf ein umfassendes Angebot, das die Schüler gezielt auf die Zukunft vorbereiten soll. Im Rahmen dieses Konzepts gehören zwei verpflichtende Betriebspraktika während der Schulzeit dazu, die den Jugendlichen ermöglichen, Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder zu gewinnen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Zusätzlich findet jährlich das sogenannte „Ausbildungs-Dating“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Schlitz statt, bei dem Unternehmen in die Schule kommen, um sich und ihre Ausbildungsberufe vorzustellen und direkte Kontakte zu den Jugendlichen zu knüpfen. „Die enge Kooperation zwischen Schulen und regionalen Unternehmen ist entscheidend, um den Schülern realistische Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen und sie optimal auf ihre Zukunft vorzubereiten. Durch solche Partnerschaften schaffen wir eine Brücke zwischen Bildung und Wirtschaft, die den jungen Menschen wertvolle Orientierung und praktische Erfahrungen bietet“, unterstreicht Patrick Krug das Projekt.



Dieses Angebot wird durch eine Berufsberatung ergänzt, die die Schüler bei der Entscheidungsfindung für Ausbildung oder Studium individuell unterstützt.



Schulleiter Andreas Pitzer hebt hervor: „Gerade an einer Integrierten Gesamtschule ist es essenziell, den Schülerinnen und Schülern möglichst viele Möglichkeiten zur Berufsorientierung anzubieten. Denn da sie sich im Verlauf ihrer Schulzeit festlegen müssen, welchen Weg sie nach der zehnten Klasse einschlagen möchten, benötigen sie fundierte Entscheidungshilfen.“



Schuldezernent Patrick Krug unterstreicht die Bedeutung dieses Ansatzes: „Die Berufsorientierung ist ein zentraler Baustein unserer Bildungsarbeit. Es ist von großer Bedeutung, dass junge Menschen frühzeitig praktische Erfahrungen sammeln und die Vielfalt der Berufswelt kennenlernen. Die Angebote der IGS Schlitzerland sind vorbildlich und bieten den Schülerinnen und Schülern wertvolle Orientierungshilfen für ihre Zukunft.“

