Effizient und umweltfreundlich? Heizen mit der Wärmepumpe

In Kooperation mit der OVAG setzt der Verein Region Vogelsberg seine erfolgreiche Webinar-Reihe fort: Am Dienstag, 17. September, steht ab 19 Uhr das „Heizen mit der Wärmepumpe“ im Fokus des Online-Angebotes.Philipp Kaiser, Fachreferent der OVAG, geht darauf ein, warum eine Wärmepumpe das eigene Haus umweltfreundlicher macht und wie man damit zur Energiewende beiträgt. Außerdem informiert er darüber, was bei der Nutzung zu beachten ist und welche Vorteile die Wärmepumpe bringt. Ebenso richtet der Fachmann der OVAG den Blick auf die in diesem Jahr in Kraft getretene gesetzliche Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und erläutert, was bei der Anmeldung einer Wärmepumpe seit 1. Januar 2024 zu beachten ist.Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen der Region Vogelsberg können sich ab sofort und kostenfrei anmelden unter: https://www.region-vogelsberg.de/veranstaltungen/ Wer sich außerhalb der Webinare informieren möchte, kann sich direkt an die Energie-Expertinnen und -Experten der OVAG wenden.