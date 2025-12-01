Der ganze Vogelsberg in einer App
Landrat Dr. Jens Mischak gibt Startschuss: Heute geht die Integreat App an den Start
Die App hat bislang um die 200 Unterseiten – allein diese Zahl macht deutlich: Hier findet sich nahezu alles, was man über den Vogelsberg und seine 19 Städte und Gemeinden wissen möchte. „Wir bieten einen digitalen Wegweiser und eine umfassende Orientierungshilfe. Die App enthält relevante Informationen zu Ämtern, Beratungsstellen und Behörden. Außerdem gibt es viele Tipps zu Freizeitangeboten, eine Übersichtskarte, aktuelle Nachrichten und einen Veranstaltungskalender“, sagt Landrat Dr. Mischak. „Die App hilft dabei, sich besser im Vogelsbergkreis zurechtzufinden. Und man wird beim Klicken auf die vielen Unterseiten schnell merken, wie viel der Vogelsbergkreis zu bieten hat. Ob Familie, Freizeit oder Beruf – in unserer Region gibt es vielfältige Angebote für alle Lebenslagen“, unterstreicht der Landrat.
Diese digitale Plattform wird mittlerweile von mehr als 120 Städten und Landkreisen in Deutschland genutzt. Entwickelt wurde Integreat vom gemeinnützigen Verein „Tür an Tür“ in Augsburg, der seit 1992 Integrationsprojekte durchführt, und der Technischen Universität München. Im Vogelsbergkreis hat das WIR Vielfaltszentrum die Idee aufgegriffen und nun in die Tat umgesetzt. Zunächst wurden Organisationen, Vereine, Ehrenamtliche und natürlich Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung zu einer Auftaktveranstaltung eingeladen. „Wir haben deren Ideen und Anregungen gesammelt und in die App einfließen lassen“, schildert Antonia Schäfer von der WIR-Stelle den Ablauf. „Die heiße Phase begann dann im Sommer, wir mussten unzählige Daten einpflegen“, ergänzt ihre Kollegin Sonja Kaiser. Und Fleur Frenk weist darauf hin, „dass natürlich noch weitere Inhalte aufgenommen werden können“. Ein Angebot, das besonders für Vereine interessant ist. Sie können nicht nur ihre Veranstaltungen in der App ankündigen, sie können zum Beispiel auch Inhalte einstellen, um sich bekannt zu machen und um neue Mitglieder zu werben.
Und natürlich ein Angebot an Organisationen, Beratungsstellen und Einrichtungen, die an der Auftaktveranstaltung nicht teilgenommen haben, auch sie können sich noch in die App aufnehmen lassen (wir@vogelsbergkreis.de; 06641/977-3404). „Unser Ziel ist, dass alle Menschen im Vogelsbergkreis gut informiert sind und sich wohlfühlen. In der Integreat App sollen sie Adressen, Ansprechpersonen, Tipps und Tricks, die bei der Orientierung helfen können, finden“, betonen die WIR-Mitarbeiterinnen gemeinsam mit ihrem Chef Oliver Sander und weisen auf zwei Besonderheiten hin: Die Inhalte sind sehr gut verständlich und können in zehn Fremdsprachen übersetzt werden – von Englisch über Französisch und Türkisch bis Arabisch. „Das erleichtert auch die Arbeit der Beratungsstellen, denn sie können ihr Angebot mit nur einem Klick in einer anderen Sprache darstellen“, unterstreicht Antonia Schäfer.
„Mit der neuen Integreat App gehen wir einen bedeutenden Schritt hin zu einer modernen, bürgernahen Verwaltung. Uns ist es wichtig, dass alle Menschen im Vogelsbergkreis – egal ob neu zugezogen oder hier geboren – schnell und zuverlässig die wichtigsten Informationen finden“, betont Landrat Dr. Mischak abschließend.