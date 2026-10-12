Proppenvoll ist die Aula in der Vogelsberger Akademie für Gesundheitsberufe. Kein Wunder: Zum Schulstart können rekordverdächtige 88 neue Schülerinnen und Schüler begrüßt werden, unterrichtet werden sie in drei unterschiedlichen Kursen: Ein Teil von ihnen absolviert die einjährige Ausbildung in der Altenpflegehilfe, ein anderer Teil besucht den einjährigen Krankenpflegehilfe-Kurs und 36 von ihnen starten in die drei Jahre dauernden Ausbildung zur Pflegefachkraft. Sie alle haben sich für einen Beruf entschieden, „der anspruchsvoll ist, der viel Verantwortung mit sich bringt und der zugleich von großer menschlicher Bedeutung ist“, unterstreicht denn auch Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug, der die „Neuen“ im Namen des Kreises und des Kreiskrankenhauses begrüßt.



„Das ist heute ein ganz besonderer Tag, für Sie beginnt ein neuer Abschnitt“, fährt Krug fort. „Sie werden viel Neues kennenlernen – in Theorie und Praxis.“ Die Ausbildung werde nicht immer einfach sein. Es werde Tage geben, an denen man viel lernen und vielleicht auch an seine Grenzen kommen werde. Davon dürfe man sich nicht entmutigen lassen. Denn: „Sie haben sich für einen ganz besonderen Beruf entscheiden, Sie sind ganz nah dran am Menschen, Sie können den Alltag von Pflegebedürftigen besser machen“, betont der Erste Kreisbeigeordnete. „Sie haben sich für einen Beruf mit Zukunft entscheiden. Die Bevölkerung wird älter und es wird mehr Pflege benötigt. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen - auch im Hinblick auf die Ausbildung an der Vogelsberger Akademie für Gesundheitsberufe“, so Krug, der den Schülerinnen und Schülern „Erfolg, Ausdauer, Zuversicht und Freude“ für ihre Ausbildung wünscht.



„Vor Ihnen liegt eine spannende, tolle, aber sicherlich auch herausfordernde Zeit. Sie werden viel Neues lernen, Menschen kennenlernen und Verantwortung übernehmen“, verspricht Schulleiterin Karen Heipel. „Vertrauen Sie Ihren Fähigkeiten“, gibt sie den Schülern mit auf den Weg. Man müsse nicht alles von Anfang an können, eine Ausbildung bedeute auch: lernen, ausprobieren, Fehler machen, daraus lernen und immer weiter wachsen.



Pflege, so fährt die Schulleiterin fort, „ist nicht nur ein Beruf. Pflege bedeutet Begegnung mit Menschen. Es bedeutet, für andere da zu sein, zuzuhören, zu unterstützen und manchmal auch einfach ein Lächeln zu schenken. Dafür braucht es Wissen und Können – aber genauso Menschlichkeit, Teamgeist und Freude an dem, was man tut“.



„Sie haben einen Beruf gewählt, der Zukunft hat und der mit Geld nicht zu bezahlen ist“, ergänzt Schulleitungs-Kollege Thomas Müller. Das nötige Fachwissen, das die angehenden Pflegekräfte benötigen, erhalten sie an der Vogelsberger Akademie für Gesundheitsberufe. Auf trockenem Boden wachse nichts, so Müller, „jede Pflanze braucht Wasser. Das geben wir Ihnen, damit Sie auf dem Boden der Pflege Wurzeln schlagen“.

(lifePR) (