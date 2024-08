Es gibt wieder neue Vogelsberger ORIGINALe: In ihrer jüngsten Sitzung im „mein kleinHOTEL in Herbstein“ prämierte die Jury neue Produkte als Vogelsberger ORIGINAL, die den Kriterien der Regionalmarke entsprechen. Es sind somit typische und regionale Erzeugnisse, deren Verarbeitung und Veredlung im Vogelsberg stattfinden. „Wer ein Original kauft, der weiß: Da ist Vogelsberg drin!“, betont Landrat Dr. Jens Mischak und weist auf die stetig positiv verlaufende Entwicklung dieser Regionalmarke hin.Die Jury ist inhaltlich breit aufgestellt und so zusammengesetzt, dass auch mit dem entsprechenden Fachwissen geprüft werden kann: „Kunst und Design“ (Elisabeth Eisenbarth), „Regionale Produkte und Gastronomie“ (Sebastian Heil), „Image und Regionalität“ (Landrat Dr. Jens Mischak), „Regionalentwicklung und Tourismus“ (Hubert Straub) sowie „Landwirtschaft und Direktvermarktung“ (Gudrun Stumpf).Die Jury prüfte und überzeugte sich von der Regionalität verschiedener Produkte aus dem Food und Non-Food Bereich, die von zwölf Erzeugern und Produzenten eingereicht worden waren. Anhand verschiedener Kriterien wurden die Produkte bewertet und im Ergebnis konnten 20 Produkte von zehn Erzeugern ausgezeichnet werden.Die prämierten Produkte und Erzeuger:Galloway-GenussfleischSaisonal bestückte GemüsekisteErhaltung der Vogelsberger BaukulturEier, Nudeln, Lammfleischmit unterschiedlichen KräuterproduktenBuch „Tod im Beinhaus“ – ein Alsfeld-KrimiBio Jonannisbeer-Secco, Apfelsecco, Johannisbeeraufstrich und -sirupMUHMEAL – Bio-Rindgerichte in der DoseVogelsberger WalnusspralineHonig mit Frucht, HonigweinAnträge für die Aufnahme von Produkten in die Regionalmarke können jederzeit gestellt und der Jury per Mail zur Entscheidung vorgelegt werden.Zur Jury-Sitzung war mit Dr. Christina Bantle, neuland21 e. V., Bad Belzig ein besonderer Gast eingeladen. Sie besuchte den Vogelsberg im Rahmen einer fachlichen Auswertung des Modell- und Destinationsvorhabens zu Regionalität und Nahversorgung „Beste 100“ im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung und Regionale Wertschöpfung (BULEplus) und im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Neben der Jury-Sitzung wurde auch eine Interview-Tour zu VOGELSBERG ORIGINALen durchgeführt. Besucht wurden die Boutique „CAMPUS“, Geschwister Galfe, Moritz Schäfer und Xenia Gatzert vom Demeterhof Schwalmtal, Birgit Günther von der Bäckerei/Konditorei Günther sowie der Regionalladen von und mit KOMPASS Leben e. V.Wer Interesse hat, ein Vogelsberger Original zu werden, oder Lust hat, durch die Welt der Vogelsberger Originale zu stöbern, der kann sich gerne unter https://vogelsberg-original.de/ inspirieren lassen. Gerade wird die Broschüre neu aufgelegt.Wer sich informieren möchte, Ansprechpartnerin ist Anette Wettlaufer, Amt für Wirtschaft und den ländlichen RaumTel.: +49 6641 977 8264