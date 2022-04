"Business Yoga", Spanisch für den Urlaub oder Online Gitarre spielen lernen

24 verschiedene, kostenfreie Veranstaltungen erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Aktionstags der Volkshochschule (vhs) des Vogelsbergkreises am Freitag, 29. April. Zwischen 9.30 und 20.30 Uhr wird es durchgängig ein abwechslungsreiches Online-Angebot mit Kursen, Vorträgen und Talks geben, die die ganze Palette der vhs-Arbeit abbilden. Organisiert und getragen wird die Veranstaltung von der regionalen Kooperationspartnerschaft regional-digital@vhs. Beteiligt an dieser Partnerschaft sind die vier Volkshochschulen der Kreise Gießen, Main-Kinzig, Vogelsberg und Wetterau; darüber hinaus bringen sich die Justus-Liebig-Universität Gießen und der Hessische Volkshochschulverband mit Angeboten an diesem Tag mit ein.Ob gesellschaftliche Fragestellungen, wie die Wirkung von Worten oder der bienenfreundliche Garten, Regionales, wie die Kulturgeschichte der Spessarttäler, „Business Yoga“, Wirbelsäulengymnastik mit dem Besenstiel oder Qi Gong zum Kennenlernen aus dem Gesundheitsbereich, erste Schritte ins Italienische für Spracheninteressierte oder, für berufliche Zwecke, das Grafik-Tool Canva sowie das digitale Notizbuch OneNote: „Es ist für jeden etwas dabei“, teilt die vhs in einer Pressemitteilung mit. Spezielle Angebote gibt es auch für vhs-Kursleitungen oder für interne Mitarbeitende. Den Abschluss am Abend bildet der vhsTalk „Kunst und Kultur in der Krise“, der zum Mit-Diskutieren einlädt. Der regional organisierte Digitaltag biete die Möglichkeit, der Bevölkerung spannende Inhalte auf zeitgemäße Weise zu präsentieren und eine größere Zielgruppe zu erreichen.Interessierte finden einen Flyer mit allen 24 Veranstaltungen auf der Startseite der vhs des Vogelsbergkreises, zum Herunterladen unter www.vhs-vogelsberg.de bei „Aktuelles“. In diesem Flyer finden sich auch die direkten Links zu den einzelnen Veranstaltungen des Aktionstags mit allen nötigen Informationen für eine Teilnahme. Eine Vorab-Anmeldung für die Angebote des Aktionstags ist nicht notwendig, man kann sich ganz spontan dazuschalten. Weitere Informationen unter Telefon 06631/792-7700 oder E-Mail: info@vhs-vogelsberg.de