Buchvorstellung in der vhs Alsfeld

Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises veranstaltet in Kooperation mit dem Rosa-Luxemburg-Club Vogelsberg am Donnerstag, 17. Oktober, von 19 bis 21 Uhr eine Buchvorstellung. Die kostenfreie Veranstaltung kann vor Ort in der vhs in Alsfeld, aber auch online besucht werden.Im Mittelpunkt des Abends werden zentrale Erkenntnisse des im März 2023 erschienenen Buches „Rechter Terror in Hessen – Geschichte, Akteure, Orte“ von Sascha Schmidt und Yvonne Weyrauch stehen. Dieses soll vorgestellt und diskutiert werden. Dabei werden die beiden an diesem Abend auch einen Blick auf den Vogelsbergkreis richten.Rechter Terror kann sich auch in Hessen jederzeit Bahn brechen. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke im Juni 2019, das Attentat von Hanau im Februar 2020, bei dem zehn Menschen ermordet wurden, sowie der Mordversuch von Wächtersbach im Juli 2019 haben dies deutlich gemacht. Auch wenn in den vergangenen Jahren eine neue Qualität rechter Gewalt auszumachen sei, so zeige der Blick in die Geschichte, dass rechter Terror eine permanente Begleiterscheinung der Geschichte der BRD sei, heißt es in der Ankündigung des Vortrags. Die Spuren dieser Gewalttaten ließen sich auch in Hessen weit über den NSU-Mord 2006 in Kassel hinaus zurückverfolgen.Sascha Schmidt ist Politikwissenschaftler, aktiv im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Hessen und leitet die Abteilung „extreme Rechte/Diskriminierung“ beim DGB Hessen-Thüringen. Er ist regelmäßiger Autor des Magazins „der rechte rand“.Yvonne Weyrauch ist Politikwissenschaftlerin, aktiv im „Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Hessen“, und Dozentin der politischen Bildung Rosa-Luxemburg-Club Vogelsberg.Für weitere Fragen oder Anmeldungen ist die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de erreichbar.