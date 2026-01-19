Kontakt
„Auf ein Wort…“ mit Landrat Dr. Jens Mischak

Bürgersprechstunde / Landrat Dr. Mischak lädt am 3. Februar zur Bürgersprechstunde in die Kreisverwaltung ein.

„Auf ein Wort…“ mit Landrat Dr. Jens Mischak, der auch in diesem Jahr wieder zu seiner Bürgersprechstunde einlädt: Am Dienstag, 3. Februar, können sich Vogelsbergerinnen und Vogelsberger persönlich oder per Telefon mit dem Landrat austauschen.

Diese Gesprächstermine haben mittlerweile einen festen Platz im Kalender des Landrates. „Das Format hat sich bewährt. Denn über die offiziellen Begegnungen hinaus, können in der Bürgersprechstunde ganz direkt Anliegen geklärt oder Ideen eingebracht werden“, sagt Dr. Mischak. „Ein ‚kurzer Dienstweg‘, auf dem niedrigschwellig und pragmatisch Themen angesprochen werden können“, ergänzt er.

Interessierte sind aufgerufen, sich zu melden, um einen Termin für den 3. Februar zu vereinbaren. An diesem Tag können sich Vogelsbergerinnen und Vogelsberger ab 16.30 Uhr direkt mit dem Landrat austauschen, entweder in der Lauterbacher Kreisverwaltung oder am Telefon. Für jedes Einzelgespräch sind etwa 10 bis 15 Minuten veranschlagt.

Die Gesprächstermine werden über das Vorzimmer des Landrates vergeben. Anmelden kann man sich telefonisch unter der 06641/977-321 oder per E-Mail an vorzimmerlandrat@vogelsbergkreis.de. Ganz wichtig dabei: Die Fragen oder Anliegen müssen kurz beschrieben werden. Name, Adresse, Telefonnummer beziehungsweise Mailadresse müssen natürlich ebenfalls angegeben werden.

