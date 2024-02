Am Mittwoch: One Billion Rising

Die Frauenwochen im Vogelsberg starten mit „One Billion Rising“ am Mittwoch ab 16 Uhr auf dem Alsfelder Marktplatz. Elisabeth Hillebrand, die Beauftragte des Vogelsbergkreises für Integration und Gleichstellung, die AG Gewaltprävention im Bündnis für Familie und Mitglieder des Frauennetzwerkes laden dazu ein, rauszugehen, zu tanzen und sich zu erheben, um ein Ende von Gewalt zu fordern.



Hintergrund: Jede dritte Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellen Kontakten gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede dritte Frau – das ist eine Milliarde Frauen (one billion), denen Gewalt angetan wird. „Am 14. Februar geht es darum, der Welt unsere kollektive Stärke und unsere globale Solidarität zu zeigen – über alle Grenzen hinweg“, sagt Elisabeth Hillebrand. „Zweigen auch Sie der Welt, wie eine Milliarde aussieht.“

