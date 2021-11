Alsfelder Krankenhaus geht auf "Nummer sicher"

Ab dem heutigen Donnerstag werden alle Besucher des Alsfelder Kreiskrankenhauses getestet – auch Geimpfte und Genesene. „Die Testungen dienen der Sicherheit unserer Patienten und dem Schutz unserer Mitarbeiter“, erklärt Geschäftsführer Alexander Braschoß. „Da es in jüngster Zeit vermehrt zu Impfdurchbrüchen gekommen ist, müssen wir auf ,Nummer sicher` gehen: Wer einen Angehörigen hier im Haus besuchen will, muss sich vorher testen lassen.“



Braschoß verweist auf die aktuell deutschlandweit stark steigenden Inzidenzen, Impfdurchbrüche und unerkannte Infektionen unter Geimpften und Genesenen. „Glücklicherweise schützt die Impfung sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen, eine erneute Infektion verläuft meist mild oder zeigt einen asymptomatischen Krankheitsverlauf“, so der Geschäftsführer. Doch: „Selbst ohne Krankheitssymptome kann man andere anstecken. Dieses Risiko gilt es zu minimieren.“



Um gerade in diesen kritischen Zeiten einen maximalen Schutz für alle gewährleisten zu können, werden künftig alle Besucherinnen und Besucher - unabhängig vom Impfstatus - vor Ort im Krankenhaus kostenfrei auf eine SARS-CoV-2 Infektion getestet. Ein Testzertifikat für den privaten Gebrauch wird nicht ausgestellt.



Die kostenfreien Testungen werden in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr vorgenommen. Besucher werden gebeten, mindestens 20 Minuten mehr Zeit für den Schnelltest einzuplanen. Zu beachten ist das Hinweisschild: „Besuchertestzentrum“.

Besuchszeiten sind von 15 bis 18Uhr (letzter Einlass ist um 17.30 Uhr).



Alle Besucher müssen zudem einen Besuchermeldebogen ausfüllen, der auf der Homepage des Krankenhauses unter kkh-alsfeld.de heruntergeladen werden kann. Im Testzentrum liegen ebenfalls Besuchermeldebogen aus.

Bei einem negativen Test erhalten die Besucher Zugang auf die Station.

Wer ein aktuelles Testat (nicht älter als 24 Stunden) eines zertifizierten Testzentrums vorlegen kann, muss nicht getestet werden, er kann sich direkt an der Information melden.

Besucher der Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtung folgen dem Hinweisschild am Wendehammer (vor der Sitzgruppe führt rechts ein gepflasterter Weg zum Eingang der KZP/TP).

