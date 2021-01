Alle acht Wahlvorschläge zugelassen

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Alternative für Deutschland (AfD) Freie Demokratische Partei (FDP) DIE LINKE (DIE LINKE) FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) Die Klimaliste Vogelsberg

Der Wahlvorstand zur Kreistagswahl hat am heutigen Freitag über die Zulassung der acht Wahlvorschläge entschieden. Alle wurden zugelassen, somit treten bei der Kreistagswahl am 14. März an: