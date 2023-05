Hessigheim erhält die Auszeichnung Weinsüden Weinort

Kürnbach

Vaihingen an der Enz

Sulzfeld

Sachsenheim

Oberderdingen

Besigheim

Bietigheim-Bissingen

Brackenheim

Mundelsheim

Bönnigheim

Hessigheim

Baden-Württembergs Weinkultur nimmt einen hohen Stellenwert innerhalb der touristischen Landschaft ein. Das Siegel „Weinsüden Weinorte“ wird seit 2020 Städten und Gemeinden verliehen, die auf eine lange Geschichte des Weinbaus zurückblicken und über die Jahre ein breites weintouristisches Angebot entwickelt haben. Zehn Orte aus dem Land der 1000 Hügel tragen dieses Siegel bereits. Heute kam Hessigheim dazu, die Gemeinde ist seit 2021 Mitglied des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V..Hessigheim, der Ort zwischen Neckar, Fels und Reben, bildet die Goldene Mitte des Württembergischen Weinanbaus. Fruchtbare Muschelkalkböden und ein sonniges Klima in den Felsengärten sorgen für exzellenten Steillagen-Wein. Die Felsengärten, das berühmte Naturschutzgebiet, locken jedes Jahr tausende Besucher an, aber natürlich finden ebenso viele Weinliebhaber den Weg in das Weindorf. Fünf Weinbaubetriebe und eine Genossenschaft, die Felsengartenkellerei, befinden in dem 2.500 Seelen-Ort, hier wird der Wein gelebt. Die Weingüter arbeiten Hand in Hand.Vinotheken, Weinstuben und Besenwirtschaften laden zur Einkehr ein. Weine können nicht nur probiert, sondern auch mit nach Hause genommen werden. Persönlich lernt man die Winzer:Innen und die Weine am besten bei Weinproben und den regelmäßigen Events kennen.Die ‚Weinsüden Weinorte‘ sind das Aushängeschild des Weintourismus in Baden-Württemberg. In vorbildlicher Weise pflegen sie ihre traditionelle Beziehung zum Weinbau und machen dieses kulturelle Erbe sowohl für Einheimische als auch Urlauber erlebbar. „Für uns ist die Auszeichnung der Weinsüden-Orte ein ganz wichtiger Schritt, die bei uns gelebte Weintradition nach außen sichtbar zu machen und unseren Gästen damit ein Stück Kulturgut nahe zu bringen,“ so Christina Lennhof.Alle „Weinsüden Weinorte“ erfüllen die von der TMBW und Vertretern der Weinbranche erarbeiteten Mindestanforderungen. Die Gemeinden eint, dass zwei oder mehr Weinbaubetriebe ansässig sind, deren Erzeugnisse zudem vor Ort in Gastronomie und Handel erhältlich sind. In Form von Weinwanderwegen oder Weinstraßen ist eine zentrale touristische Infrastruktur vorhanden. Strauß- bzw. Besenwirtschaften sowie regelmäßig veranstaltete Weinfeste geben eine lebendige Weinkultur zu erkennen. Nicht zuletzt haben die Weinorte einen eigenen Onlineauftritt, der ihren Weinbezug klar herausarbeitet und Urlauber somit auf das touristische Angebot aufmerksam macht.Im Land der 1000 Hügel sind folgende Orte als Weinsüden-Weinort ausgezeichnet:Eine vollständige Darstellung der mit dem Gütesiegel „Weinsüden Weinorte“ gewürdigten Städte und Gemeinden im Kraichgau-Stromberg gibt es unter: https://is.gd/BdMgBc