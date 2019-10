Pressemitteilung BoxID: 769849 (KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V.)

Nur ein Rechtsschutzversicherer erhält in allen Kategorien die Bestnote

Studie von ServiceValue und Focus-Money - Fairster Makler-Versicherer

In Kooperation mit ServiceValue hat Focus-Money zum dritten Mal die Studie zur Fairness von Maklerversicherern durchgeführt. Mehr als 900 bundesweit ansässige Versicherungsmakler haben zu 30 Merkmalen in sieben Kategorien knapp 4.000 Maklerurteile abgegeben.



Im Rechtsschutz haben drei Versicherer die Gesamtbewertung „sehr gut“ erhalten. Der Rechtsschutz-Spezialist KS/AUXILIA hat den Gesamtsieg errungen und sticht im Bewertungsergebnis besonders hervor. Er erzielt als einziger Anbieter in allen abgefragten Kategorien die Bestnote. Damit ist die KS/AUXILIA fairster Makler-Versicherer in den Kategorien Zentrale Vertriebsberatung, Maklerbetreuung, Produkte, Schulungen, Angebots- und Verkaufssoftware, Datenlieferungseffizienz und Betriebsablauf.



Die KS/AUXILIA hat in der Vergangenheit bereits in anderen Maklerumfragen die Auszeichnung zum beliebtesten Rechtsschutzversicherer erhalten. Das renommierte Versicherungsmagazin berichtete im März über die von ihr in Kooperation erstellte Untersuchung „MaklerChampion“. Die befragten Makler wählten die KS/AUXILIA zum mit Abstand besten Rechtsschutzversicherer. In der quartalsweise erscheinenden AssCompact-Studie ist die KS/AUXILIA regelmäßig beliebtester Rechtsschutzversicherer, beispielsweise im ersten Quartal 2019 für Privat- und Firmen-Rechtsschutzversicherungen.



„Das große Vertrauen der Makler in unsere Produkte, Leistungen und Services ist das Resultat der eindeutigen Ausrichtung unseres Hauses auf den Maklermarkt. Als Maklerversicherer versuchen wir auf allen Wegen, die bundesweit tätigen Vermittler bestmöglich zu unterstützen. Dabei spielen technische Services und Anbindungen, wie sie auch von Focus-Money abgefragt wurden, mittlerweile eine große Rolle“, so Ole Eilers, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der KS/AUXILIA.

