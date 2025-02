112 – eine Nummer rettet Leben

Wo hat sich der Unfall zugetragen? Je präziser die Ortsangabe ist, desto schneller kann Hilfe eintreffen. Wenn der Notruf vom Handy aus getätigt wird, wird dieses bei der Wahl der 112 per Automatic Mobile Location (AML) geortet; die Rettungsleitstelle erhält so den Standort.

Ohne Vorwahl, kostenfrei, in allen Mobilfunknetzen und in ganz Europa gültig – die 112, mit der der Rettungsdienst und die Feuerwehr gerufen werden, sollte eigentlich allen bekannt sein. Dass dem bei Weitem nicht so ist, hat eine repräsentative Befragung zum Notrufverhalten von 1.002 Personen der deutschsprachigen Berliner Wohnbevölkerung für das Fachmagazin „Notfall + Rettungsmedizin“ ergeben. Erschreckend: Gerade einmal 58 Prozent der Befragten kannten den Notruf 112 für medizinische Notfälle, 74 Prozent für Notfälle der Brandbekämpfung. 91 Prozent gaben an, dass sie den Notruf 112 nur bei lebensbedrohlichen medizinischen Situationen wählen würden. Männer, ältere Befragte und Menschen mit einem niedrigeren Bildungsstand gaben jedoch häufiger an, die 112 auch bei nicht lebensbedrohlichen medizinischen Problemen in Anspruch zu nehmen.„Wer in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde oder einen Unfall als Augenzeuge mitbekommt, muss in der Lage sein, in einer solchen Situation richtig zu reagieren – und das trotz Nervosität oder unter Schock. Deshalb sollte sich jeder gelegentlich vergegenwärtigen, wie man sich bei einem Unfall richtig verhält und in welcher Reihenfolge was zu tun ist“, betont Isabella Finsterwalder, die Pressesprecherin des Automobilclub KS e.V. Zunächst gilt es, die Unfallstelle zu sichern, sprich Warnblinkanlage einschalten, Warnweste überstreifen und das Warndreieck in ausreichendem Abstand aufstellen (50 bis 100 Meter, auf Autobahnen auch deutlich mehr, um dem verlängerten Bremsweg Rechnung zu tragen).Als nächstes folgt die erste Hilfe. Wenn sich Menschen beim Unfall schwer verletzt haben, muss der Notruf unter 112 gerufen werden. Ganz wichtig: Am Telefon mit der örtlichen Leitstelle der 112 gilt es Ruhe zu bewahren sowie knapp und präzise zu schildern, was sich zugetragen hat. Dabei ist die Beantwortung der fünf W-Fragen sinnvoll:Last, but not least: Erst wenn die Verletzten versorgt sind, sollte damit begonnen werden, den Unfallbericht zu erstellen, Fotos und eine Unfallskizze anzufertigen sowie die Versicherungs- und persönliche Daten, auch von Unfallzeugen, auszutauschen.„Die weitaus meisten Notrufe der 112 werden heute per Handy getätigt. Dabei sollte klar sein, dass die Nummer auch europaweit gültig ist. Das allerdings wissen die wenigsten. Sollte tatsächlich einmal auf der Autobahn kein Handy zur Hand sein, weisen die schwarzen Dreiecke auf den Leitpfosten am Straßenrand den Weg zur nächstgelegenen Notrufsäule. Deutlich schneller für Hilfe im Fall der Fälle sorgt das eCall-System, das seit 2018 bei allen neuen Fahrzeugmodellen mit neuer Typgenehmigung verpflichtend eingebaut werden muss. Hier setzt das System automatisch einen Notruf ab, sobald die Airbags ausgelöst wurden, und spart somit kostbare Zeit ein, die Leben retten kann; zusätzlich lässt sich der Notruf übrigens manuell tätigen, etwa bei einem Herzinfarkt“, erläutert die Pressesprecherin des Automobilclub KS e.V. anlässlich des Europäischen Tag des Notrufs am 11. Februar.