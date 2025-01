Neuauflage: „Ergotherapie & Demenz - Konzept der Ergotherapie zur Behandlung dementiell erkrankter Menschen“

Nicht immer wird nach einer Demenzdiagnose an die Möglichkeit gedacht, Ergotherapie zu verschreiben. Doch Menschen mit Demenz können sowohl zu Beginn als auch im gesamten Verlauf ihrer Erkrankung von ergotherapeutischer Behandlung profitieren. Gezielte ergotherapeutische Maßnahmen fördern die körperliche und die kognitive Funktionsfähigkeit. Die Ergotherapie setzt dabei auf vielfältige Methoden und Übungen, die individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Patient*innen abgestimmt sind. So kann die Selbstständigkeit unterstützt und der Alltag, trotz der fortschreitenden Erkrankung, länger bewältigt werden.Aufbauend auf den Erkenntnissen des Hamburger Fachkreises „Ergotherapie und Demenz“ haben die beiden Ergotherapeutinnen Gudrun Schaade und Dorothee Danke zusammen mit dem Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein die Broschüre „Ergotherapie & Demenz - Konzept der Ergotherapie zur Behandlung dementiell erkrankter Menschen“ komplett überarbeitet.Das Konzept soll An- und Zugehörigen, Pflegenden und Ärzt*innen einen Einblick in die Arbeit und Möglichkeiten der Ergotherapie im Bereich Demenz geben. Die wichtigsten Ansatzpunkte, Wirkungsweisen sowie Erfolge werden zusammengefasst. Gerade mit der im April 2024 eingeführten „Blankoverordnung“ ergeben sich sinnvolle langfristige Chancen der therapeutischen Begleitung.Die Broschüre ist über das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein für 2,50€ + Porto zu beziehen. ( info@demenz-sh.de oder Tel.: 040 / 23 83 044 0)