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Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein Hans-Böckler-Ring 23c 22851 Norderstedt, Deutschland http://demenz-sh.de
Ansprechpartner:in Frau Cornelia Prepernau +49 40 238304429
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Ankerpunkt junge Demenz für Schleswig-Holstein: Neue telefonische Sprechzeiten

(lifePR) (Schleswig-Holstein, )
Die Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. und das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein erweitern ihr Unterstützungsangebot für junge Menschen mit Demenz und ihre Zugehörigen mit einer telefonischen Sprechzeit zum Thema junge Demenz

Eine Demenz in jungen Jahren (Beginn vor dem 65. Lebensjahr) sowie die Frontotemporale Demenz (FTD) bringen für Betroffene und ihre An- und Zugehörigen oft besondere Herausforderungen mit sich. Eine Demenz in jungen Jahren ist häufig mit Fragen zur Berufstätigkeit, zur familiären Situation und zur Zukunftsplanung verbunden. Auch die Frontotemporale Demenz (FTD) kann unabhängig vom Alter des Erkrankungsbeginns besondere Belastungen mit sich bringen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des Projekts „Ankerpunkt junge Demenz für Schleswig-Holstein“, neben dem bestehenden Online-Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit FTD ein weiteres Angebot geschaffen. Ziel ist es eine niedrigschwellige Beratung bereitzustellen, die Betroffene und ihre Angehörigen unterstützt und stärkt.

Die telefonischen Sprechzeiten finden zweimal monatlich statt.

- jeden ersten Donnerstag im Monat von 11:00 bis13:00 Uhr
- jeden letzten Donnerstag im Monat von 15:00 bis 17:00 Uhr

Unter 040 23 83 044 21 beantworten die Mitarbeiterinnen des Kompetenzzentrums Demenz Anne Brandt und Patricia Camutepa während der Sprechzeiten Fragen, geben Informationen und unterstützen bei persönlichen Herausforderungen.

Weitere Informationen zum Ankerpunkt junge Demenz für Schleswig-Holstein finden Sie hier: https://www.demenz-sh.de/...

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Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein

Das Kompetenzzentrum Demenz ist ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. / Selbsthilfe Demenz. Es berät, betreibt Öffentlichkeits- sowie Netzwerkarbeit und bietet Fortbildungen an. Seit 2011 und bis 2027 fördern das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und der Spitzenverband der Pflegekassen das Kompetenzzentrum. In Schleswig-Holstein leben über 70.000 Menschen mit Demenz.

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