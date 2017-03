Auszeit-Wochen am Bodensee: Ein Programm, um persönliche Veränderungen auf den Weg zu bringen

Auszeit - der Begriff ist in aller Munde. Es gibt Artikel wie diesen darüber. Es gibt Bücher und sogar Zeitschriften, die sich ganz und gar dem Thema Auszeit widmen. Es gibt immer mehr, vor allem junge Leute, die nach dem Abitur, nach dem Studium oder auch nach den ersten Berufsjahren eine Auszeit nehmen, um für mehrere Monate oder sogar ein ganzes Jahr zu reisen, andere Länder und andere Leute und Kulturen kennenzulernen. Und es gibt die Menschen, die schon ein paar mehr Berufs- und/oder Lebensjahre auf dem Buckel haben - und nach einer weniger kurzfristigen Unterbrechung, als vielmehr nach einer nachhaltigen Veränderung ihres Lebens suchen. Mit bemerkenswertem Mut entschließen sich einige wenige dieser Menschen dann vielleicht sogar zu einer Auszeit auf Zeit oder zu einem Sabbatical wie sie neudeutsch gerne genannt wird. Und ganz sicher entstehen in dieser Zeit unschätzbare Erfahrungen und oftmals auch lebensverändernde Erfahrungen. Allzu oft aber münden solche "Pausen" in Situationen, die uns genau da weitermachen lassen, wo wir vor wenigen Monaten aufgehört haben. Wir zehren noch von dem Energie-Boost, den diese Pausen uns beschert haben - und verbrauchen sie dann langsam wieder, weil wir im Endeffekt doch nichts geändert haben.Das ist schade, denn die Idee zur Pause war und ist grundsätzlich sicher eine sehr gute Idee. Auch das 4-köpfige Experten-Team der "Auszeit-Wochen" ( www.auszeit-wochen.de ) setzt bei eben dieser Pause vom Alltag an. Wie ein kleines Stückchen Urlaub mag das 6-Tages-Programm dem/der ein oder anderen TeilnehmerIn in den Sommer- und Herbstmonaten am Bodensee in und um Lindau herum auch vorkommen. Allerdings legen die Experten darauf Wert, dass es sich bei ihrem Angebot um eine mitunter auch durchaus anstrengende Reflexions- und Übungszeit handelt. Auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse rund um die Themenbereiche Stress, Be- und Überlastung, Vorsorgen, Regenerieren, Entspannen, persönliche Energie, Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Sport, Gewohnheiten und deren Veränderung ermöglichen sie ihren TeilnehmerInnen, sich selbst in den Blick zu nehmen.Natürlich kann es in knapp einer Woche nicht darum geht, dass am Ende "alles anders und gut" ist. Vielmehr liegt der Fokus darauf, die wirklich sinnvollen, weil persönlich möglichen Hebel zur Veränderung herauszufinden und sich auf einige wenige Aspekte zu konzentrieren. Es geht darum, zu erkennen, wo der persönliche Veränderungsbedarf liegt. Es geht darum, Anregungen aufzunehmen und sie alleine und in der Gruppe aktiv auszuprobieren. Und es geht darum, sich für konkrete Änderungsschritte zu entscheiden, die NACH den Auszeit-Wochen realistische Chancen zur Umsetzung haben.An wen aber richten sich die Auszeit-Wochen? "Letztlich an alle Menschen, die ihr Berufs- und Lebenssituation als (zu) belastend erleben", sagt Elke Schlimbach, Trainerin und Coach der Auszeit-Wochen. Trotzdem, so zeigt die Homepage der Auszeit-Wochen, dürften sich gerade Unternehmen und Manager angesprochen fühlen. Eine Rolle dabei spielt sicher, dass das Experten-Team neben den Auszeit-Wochen in der jeweiligen Selbstständigkeit vorrangig als professionelle Trainer, Coaches und in der fachärztlichen und sportmedizinischen Betreuung von eben diesen Managern tätig sind.Neben Führungskräften und Führungsteams im und aus dem Unternehmenskontext werden aber auch Privatpersonen angesprochen. Interessanterweise handelt es sich hierbei um Paare in zwei unterschiedlichen Altersspektren: Während sich das Programm für Paare im Alter von 30+ auf 4 Tage komprimiert und vor allem reflektiert, wo das Leben sich möglicherweise anders als gewünscht zu entwickeln begonnen hat, bleibt es bei dem Angebot für die 50+-Jährigen bei 6 Tagen. In dieser Zeit liegt der Fokus auf dem Wunsch nach einer möglichen gemeinsamen "Neuaufstellung".Das Experten-Team der Auszeit-Wochen agiert in den 4 unterschiedlichen Programmen keineswegs therapeutisch. "Wir schaffen einen Rahmen dafür, festgefahrene Gedanken in Bewegung kommen und Möglichkeiten erkennbar werden", erklärt Norbert Christokat als Koordinator der Auszeit-Wochen.Die Begleitung durch das Auszeit-Wochen-Team hört dabei nach den Auszeit-Wochen nicht auf. Neben der Möglichkeit, über Foren und Blogs der Auszeit-Wochen im selbstgesteuerten Netzwerk-Kontakt mit der Gruppe zu bleiben, bieten die Experten im Sinne einer Trainings-Support weiterhin ihre Unterstützung bei der individuellen Umsetzung an. Das Ziel ist auch hierbei bestmöglich sicherzustellen, dass es nach der Auszeit-Pause eben nicht dabei bleibt, genau da wie gewohnt weiterzumachen, wo sich vorher etwas festgefahren hat, sondern wirklich nachhaltige Veränderungen möglich zu machen.Mehr Infos unter www.auszeit-wochen.de oder telefonisch unter 08380 98180-13 (Norbert Christokat, kommunika GmbH)