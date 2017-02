Kaiserstuhl meets Berlin

Das Thema der diesjährigen WEINmesse in Berlin lautetauf der Hubert und Gisela Lay ihre veganen Rot- und Weißwein-Tropfen dem Berliner Publikum sowie den Weinkennern vorstellen werden.Winzer Hubert Lay steht für naturbelassene, schwefelfreie und leichte Weine mit einem einzigartigen Terroir, für die u.a. seine Lagen Fohrenberg und Winklerberg in Ihringen, dem wärmsten Ort Deutschlands, sorgen. Die Böden sind geprägt von Löß und Tephrit, was den Weinen ein unnachahmliches Charisma beschert.Das fast mediterrane Klima begeistert die Spätburgunder-Rebstöcke, die alljährlich genussvolle Tropfen mit mäßigem Alkohol und lebendiger Säure hervorbringen. Ihre Steinobstaromen sind äußerst pikant. www.goo.gl/lMvU9W Seit 2013 gibt aus dem Hause Lay auch einen Riesling, der frei von Schwefel und Filtration, hoch komplex und in der Nase voller genüsslicher getrockneter gelber Äpfel, Quitten und Bienenwachs ist.So viel, so vielund so vielbringen Lay`s nach Berlin.Freitag, Samstag: 14:00 - 21:00Sonntag: 13:00 - 20:00Freitag, Samstag: 14:00 - 19:30Sonntag: 13:00 - 18:45STATION BerlinLuckenwalder Straße 4-610963 Berlin