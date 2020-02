Pressemitteilung BoxID: 785559 (Kohne Marketing & Vertrieb GmbH & Co. KG)

Bio-Braunalgenkapseln von ascocellTM: das Beste aus isländischen Algen als Nahrungsergänzungsmittel

Naturbelassene Mineralien, Vitamine und Spurenelemente – 100 % vegan und biologisch

Die Bio-Braunalgekapseln von ascocellTM bieten das Beste von isländischen Braunalgen aus den saubersten Gewässern der Welt für eine Verbesserung von Haut, Körper und Wohlempfinden. Die Kapseln verhelfen als nachhaltig produziertes, veganes Nahrungsergänzungsmittel auf natürlichem Weg zu mehr körperlichem Wohlgefühl. Der Grund: Die Algen aus den Westfjorden Islands nehmen während ihres langsamen, natürlichen Wachstums etliche Mineralien und Spurenelemente auf und speichern diese. Laut wissenschaftlicher Quellen enthalten Algen weit über 80 verschiedene gesundheitsfördernde Elemente. In einem Kilogramm Algen befinden sich die Wirkstoffe aus 10.000 Litern Meerwasser.



Die ascocellTM-Kapseln enthalten gemahlenes Algenpulver und unterstützen eine ausgewogene Ernährung. Wichtige Spurenelemente, Vitamine und Aminosäuren der Alge werden durch die schonende Verarbeitung erhalten und tragen zur Verbesserung von körperlichem Wohlempfinden bei. Braunalgen sind außerdem eine natürliche Jodquelle. Dadurch stellen die Bio-Braunalgenkapseln eine Alternative zu Fisch und Meeresfrüchten dar und sind somit auch für Vegetarier und Veganer geeignet. Die Kapseln sind leicht verdaulich und geschmacksneutral.



Bio-Braunalgenkapseln geben auf natürliche Weise die Vitalstoffe des Meeres an den Körper ab



Da die Kapseln ausschließlich aus der natürlich gewonnenen Braunalge bestehen, enthalten sie von Natur aus weder Gluten noch Laktose und sind frei von anderen Allergenen. Sie kommen ohne Füll-, Farb- und Konservierungsstoffe aus und werden ohne Gentechnik hergestellt – eine positive Alternative für alle, die Wert auf umweltbewusste, gesunde Ernährung legen.



Natur und Nachhaltigkeit im Fokus – schonende Aufbewahrung in umweltfreundlichen Behältern



Die ascocellTM-Bio-Braunalgenkapseln bestehen aus pflanzlicher Cellulose und sind leicht verdaulich. Jede Verpackungseinheit enthält 120 Kapseln in einer Glas-Dose aus MIRON-Violettglas. So sind die Kapseln vor lichtbedingten Abbauprozessen geschützt und lange haltbar. Die Behälter sind weiter verwendbar, beispielsweise zur lichtgeschützten Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern.



Die Kapseln werden nach den anspruchsvollsten Standards für Lebensmittel hergestellt und sind BIO Zertifiziert (DE-ÖKO-007) zertifiziert. Auch Anbau und Ernte der Alge werden streng kontrolliert und versprechen Nachhaltigkeit und hohe Qualität. Die ascocell™-Alge wird mit speziellen Maschinen mit Schaufelrädern schonend aus den isländischen Fjorden geerntet. Nur alle vier Jahre darf die Spitze der Alge über der regenerativen Zone abgeschnitten werden. Gewaschen wird die Alge in natürlichen geothermalen Quellen und anschließend mit geothermaler Energie schonend getrocknet und gemahlen. So geöffnet ist die Braunalge bereit, ihre ganze Energie zur Verfügung zu stellen.





seacell cosmetics steht für die zertifizierten und geprüften Hautpflege- und Naturkosmetik-Marken seacell® und ascocell™. Hauptessenz der Produkte ist eine isländische Braunalge. Für die ascocell™-Produktreihe wird diese Alge naturbelassen durch Totes-Meer-Salz ergänzt. Die auf der Messe zum ersten Mal vorgestellte seacell CELTIC LINE basiert auf der nach der alten keltischen Rezeptur entwickelten CELTIC Formel. So bleibt die ganze bioaktive Kraft der Algen erhalten. Das Familienunternehmen seacell cosmetics arbeitet seit 15 Jahren mit der Alge und nutzt die idealen Bedingungen an den Westfjorden Islands zur Herstellung natürlicher Produkte für Menschen mit normaler aber auch für Menschen geschädigter Haut. Zudem werden Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Das Motto des Unternehmens ist: Fairness, Nachhaltigkeit und glückliche Haut für unsere Kunden! Informationen zu den Produkten gibt es unter www.seacell-cosmetics.com

