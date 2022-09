Neue Betrugsmasche: Vorsicht vor Stromangeboten am Telefon

Vermittler von Energielieferanten schieben Verbrauchern am Telefon oder der Haustür oft Verträge unter oder leiten einen Anbieterwechsel in die Wege, ohne dass die Verbraucher davon in Kenntnis gesetzt werden.

Es kommt immer wieder vor, dass Vermittler von Energieanbietern Kunden an der Haustür oder am Telefon einen Energievertrag aufschwatzen, ohne dass dem Kunden das bewusst ist. Denn geben sie auf Nachfrage bestimmte Informationen heraus, können die Vermittler ohne das Wissen der Kunden einen Anbieterwechsel vollziehen. Wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie Opfer einer solchenwerden, haben wir für Sie zusammengefasst.Energieanbieter haben eine besondere Betrugsmasche, auf die Kunden immer wieder hereinfallen. Kein Wunder, denn so einfach zu durchschauen ist die Stromanbieter-Betrugsmasche nicht.Bei Hausbesuchen verwickeln Vermittler von Energieanbietern Sie in ein Gespräch, bei dem sie Sie über neue Tarife und besondere Angebote informieren möchten – zumindest geben die Vermittler vor, dies sei der Grund ihres Besuchs. Tatsächlich haben die Vermittler aber im Sinn, einendurchzuführen, ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen.Dafür benötigen die Vermittler neben Ihrenauch Ihren aktuellensowie Ihre. Sobald sie diese Informationen beisammen haben, kann in Ihrem Namen ein Anbieterwechsel eingeleitet werden. Meist fällt das erst auf, wenn Sie dann Post von Ihrem neuen Energielieferanten bekommen, weil die Vermittler Ihrem alten Energielieferanten meistvorzeigen müssen.Verbraucherschützer sind schon lange dabei, gegenvorzugehen. So wurden beispielsweise von der Verbraucherzentrale NRW bereits vier Unternehmen abgemahnt – darunter die Stadtwerke Pforzheim GmbH und Co. KG, die Verbrauchern Auftragsbestätigungen geschickt hatten, obwohl diese nur Informationsmaterial haben wollten, und die Mivolta GmbH wegen unerlaubter Telefonwerbung und der Verwendung einer unzureichenden Widerrufsbelehrung. Teils wurde auch Klage erhoben, beispielsweise gegen die Mivolta GmbH.Sie selbst können dabei helfen, die Verbraucherzentrale auf illegale Machenschaften von Unternehmen aufmerksam zu machen, indem Sie es umgehend melden, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind.Zunächst einmal können Sie durch das richtige Verhalten verhindern, dass Ihnen überhaupt ungewollt ein Vertrag unterschoben oder ohne Ihr Wissen der Anbieter gewechselt wird:Sind Sie trotz aller Vorsicht Opfer der Stromanbieter-Betrugsmasche geworden, haben Sie 14 Tage lang Zeit, den neu geschlossenen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Zu bedenken gilt, dass diese Frist nur dann zu laufen beginnt, wenn Sie beim Vertragsabschluss ordnungsgemäß über Ihrbelehrt worden sind. Ist dies nicht der Fall, haben Sie sogar ein Jahr und 14 Tage das Recht, den Widerruf zu erklären.Vergessen Sie außerdem nicht, Ihren ehemaligen Energieanbieter zu kontaktieren und ihm mitzuteilen, dass Sie nicht kündigen wollten und die durch den Vermittler ausgesprochene Kündigung nicht wirksam ist, da Sie ihr nicht zugestimmt haben.Verbraucher müssen auf der Hut sein, wenn es um ungewollte Vertragsabschlüsse geht. Das ist oft nicht so einfach, weil die Betrugsmaschen der Unternehmen meist nur schwer zu erkennen sind. Wenn Sie auf Betrüger hereingefallen sind, ist es wichtig, sich zur Wehr zu setzen und nicht aus Scham zu schweigen.Einfür Vertragsrecht ist der richtige Ansprechpartner für Sie, wenn Sie Opfer eines ungewollten Anbieterwechsels geworden sind oder beispielsweise Fragen zum Sonderkündigungsrecht bei Strom haben. Kontaktieren Sie uns jetzt und vereinbaren einen Termin für ein