Schwäbisches Adventsingen in Irsee

Das traditionsreiche „Schwäbische Adventsingen“ findet auch in diesem Jahr wieder in der Klosterkirche in Irsee statt. Am Sonntag, 14. Dezember, ab 15.00 Uhr möchte die beliebte Veranstaltung, die seit über vier Jahrzehnten fest im schwäbischen Kulturkalender veranktert ist, erneut die Vorfreude im Advent mit regionalen Klängen zum Ausdruck bringen. Das hohe Niveau und die Vielfalt der Volksmusik in Bayerisch-Schwaben laden dabei ebenso zum Staunen ein wie das einzigartige Barock-Ambiente in St. Peter und Paul. Ein durch und durch festlicher Rahmen, der den Zauber der Weihnacht nach Irsee trägt.

Im Zentrum dieses vorweihnachtlichen Musizierens stehen stets schwäbische Musikgruppen, die mit ihrem Programm die Höhepunkte der Advents- und Weihnachtszeit präsentieren und zu Besinnung und Einkehr anregen. Heuer kündigen sich folgende Gruppierungen an: Jodlergruppe Hindelang; Niedersonthofer Singfehla; Salobermusig; Turmbläserensemble Altstetter. Die Moderation des Singens übernimmt einmal mehr Johannes Hitzelberger, dem auch die musikalische Leitung der Veranstaltung obliegt, und geistliche Worte spricht – jeweils im Wechsel zur Musik – Pfarrer Dr. Pius Benson.

Das „Schwäbische Adventssingen“ wird gemeinsam veranstaltet von der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben, der Katholischen Pfarrei Irsee und der Schwabenakademie Irsee. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Hierzu ganz herzlich Einladung!

