Schwäbisches Adventsingen in Irsee
Im Zentrum dieses vorweihnachtlichen Musizierens stehen stets schwäbische Musikgruppen, die mit ihrem Programm die Höhepunkte der Advents- und Weihnachtszeit präsentieren und zu Besinnung und Einkehr anregen. Heuer kündigen sich folgende Gruppierungen an: Jodlergruppe Hindelang; Niedersonthofer Singfehla; Salobermusig; Turmbläserensemble Altstetter. Die Moderation des Singens übernimmt einmal mehr Johannes Hitzelberger, dem auch die musikalische Leitung der Veranstaltung obliegt, und geistliche Worte spricht – jeweils im Wechsel zur Musik – Pfarrer Dr. Pius Benson.
Das „Schwäbische Adventssingen“ wird gemeinsam veranstaltet von der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben, der Katholischen Pfarrei Irsee und der Schwabenakademie Irsee. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Hierzu ganz herzlich Einladung!