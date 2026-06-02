Irseer Orgelvespern gehen am 7. Juni in die nächste Runde

In Kloster Irsee gibt es derzeit allerhand zu hören : Die stimmungsvolle Eröffnung der ersten von fünf Orgelvespern bei Kerzenlicht vor knapp sechs Wochen, gefolgt und ergänzt vom alljährlichen Mariensingen Mitte Mai, schließlich die Kinderopfer „Brundibár“ am Vorabend von Fronleichnam – und nun steht schon das nächste Highlight vor der Tür: Am Sonntag, 7. Juni 2026, 17 Uhr lädt die Schwabenakademie Irsee in bewährter Zusammenarbeit mit der dortigen Pfarrei zur zweiten von fünf geplanten Orgelvespern in diesem Jahr ein, diesmal mit dem Organisten Raimund Schächer aus Treuchtlingen, der mit seinem anspruchsvollen Programm die vielen Liebhaberinnen und Liebhaber der historischen Kirchenmusik nach Kloster Irsee lockt.



Auf dem Programm stehen (u.a.) Stücke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Athanasisus Kirchner und Wolfgang Amadeus Mozart, aber auch Johannes Marcus, Joseph Torres und Bartholomäus Weisthoma sind zu hören. Doch im Mittpunkt des Abends steht – wie stets – die Balthasar-Freiweiß-Orgel der Irseer Klosterkirche, die um 1754 gefertigt wurde und bis heute für ein akustisches Erlebnis des Extraklasse sorgt. Denn die Architektur des Kirchenraums ist perfekt auf die charakteristische Klangfülle des historischen Instruments abgestimmt und lässt so mit jeder weiteren Vesper ein kleines Stück Musikgeschichte lebendig werden. Hierzu ganz herzliche Einladung!



Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen und werden zur Tilgung der Kosten sowie zur Instandhaltung der Orgel verwendet. Die weiteren Termine in diesem Jahr sind – jeweils am Sonntag um 17 Uhr – der 5. Juli mit Josef Miltschitzky aus Ottobeuren und der 13. September mit André Simanowski aus Konstanz. Den Abschluss der Saison bildet Tobias Lindner aus Basel am Samstag, 10. Oktober, um 21 Uhr mit einer Orgelvesper bei Kerzenschein.

(lifePR) (