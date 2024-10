Vortrag: Vorsorgevollmacht und Testament am Mittwoch (9.) im Klinikum

„Vorsorgevollmacht und Testament“ heißt der Vortrag, den Hannah-Silvia Heise, Rechtsanwältin und Notarin, am Mittwoch (9. Oktober) um 18 Uhr im Klinikum Darmstadt (Konferenzraum in Gebäude 85, 1. Stock) hält. Organisiert wird der Vortrag von dem Verein Weiterleben. Was ist eine Vorsorgevollmacht und für was ist sie wichtig? Was kann man im Rahmen eines Testaments verfügen? Wer sollte ein Testament haben? Das sind einige der Fragen, die an diesem Abend besprochen werden. Dr. Petra Bolkenius, Oberärztin in der Frauenklinik und Diplom-Psychologin Monika Kohlmann vom Verein Weiterleben werden ebenfalls anwesend sein und Fragen beantworten.

