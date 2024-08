Stressmanagement, Medienkompetenz, Gesundheit und Kommunikation

„Ich habe einige Dehnübungen für den Alltag und viel über Gesundheit gelernt“, erzählt eine Auszubildende. Drei Tag ging es für neun Auszubildende des Klinikums um die Themen Stressmanagement, gesunde Ernährung, Kommunikation und Konflikt, Medienkompetenz und Sucht. Sie hatten zum 1. August ihre Ausbildung zur/m Medizinischen/m Fachangestellten oder zur Bürokauffrau/Bürokaufmann begonnen. Später folgen die Pflegefachkraft-Auszubildenden, deren Ausbildung erst im Oktober beginnt.







Bereits seit mehreren Jahren durchlaufen die Auszubildenden am Klinikum dieses Präventionsprogramm, das am Klinikum in Kooperation mit der BKK Pfalz und der Team Gesundheit GmbH allen Auszubildenden angeboten wird. „Die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger sollen von Anfang an lernen, wie wichtig es ist, die eigene Gesundheit im Blick zu behalten und sich Strategien zur Gesunderhaltung anzueignen“, sagt Lotte Schwärzel, Arbeitspsychologin und Leiterin des Betrieblichen Gesundheitsmanagements am Klinikum.







„Mein Eindruck ist, dass diese jungen Menschen schon sehr gut ihr eigenes Verhalten im Hinblick auf ihre Gesundheit reflektieren. Außerdem glaube ich, dass sie durch die sozialen Medien mehr Gesundheitswissen haben als Ältere, das ist durchaus ein positiver Effekt der Nutzung der sozialen Medien“, sagt Melanie König vom Team Gesundheit, die das Seminar leitete. Aber auch die negativen Effekte der Nutzung der sozialen Medien wurden thematisiert, außerdem verschiedene andere Suchtmittel wie Alkohol oder Cannabis. Viel Spaß hatten die Auszubildenden mit den Alkoholbrillen, die Melanie König mitgebracht hatte. Sie simulieren einen Zustand nach Alkoholkonsum und verdeutlichen, wie sich die Wahrnehmung verändert. Zum Abschluss ihrer Ausbildung sehen sich alle wieder – zum Thema „Fit für die Prüfung“. Dann geht es um die Fragen: Wie lerne ich richtig? Was für ein Lerntyp bin ich? Wie funktioniert das Gehirn?



„Unser Präventionsprogramm stärkt die Auszubildenden in Stressmanagement, gesunder Kommunikation und Medienkompetenz – essenzielle Fähigkeiten für ein gesundes und erfolgreiches Berufsleben. Ich wünsche ihnen, dass sie dieses Wissen nutzen, um ihre Gesundheit dauerhaft zu schützen und zu fördern“, so Denise Lehman, die die Akademie und Ausbildungskoordination leitet, abschließend.





