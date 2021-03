Sachspenden für Kamerun

Das Klinikum Darmstadt gibt Ende des Monats seinen Standort in Eberstadt auf. Viele Geräte, Sach- und Einrichtungsgegenstände konnten deshalb jetzt als Spenden auf Vermittlung des Klinikdezernenten und Aufsichtsratsvorsitzenden André Schellenberg übergeben werden.Für die Elisabeth-Gemeinschaft Darmstadt e.V. bedankt sich Brigitte Weber ganz herzlich im Namen der Mitarbeitenden des Sister Schola Gesundheitszentrums in Mbalmayo, Kamerun. Die Spenden, die in Eberstadt eingesammelt wurden, liegen jetzt in einem 40-Fuß-Schiffsontainer und werden in Kamerun schon sehnsüchtig erwartet: Endlich können die Räume im neugebauten Krankenhaus im Mbalmayo weiter eingerichtet werden.Der Dank geht besonders an Logistikchef Olaf Apilongo, der geholfen hat, den Container mit Klappbetten, Gynäkologischem Untersuchungsstuhl, Untersuchungsliegen, Pflegerollstühlen, Pflegewagen, Stapelstühlen, Kühlschränken, Einweghandschuh-Spendern, Einmalhandtuchspendern, OP-Lampen, Personenwagen, Spindschränken, Nachttischen, Anästhesie- und Ultraschallgeräten und jede Menge mehr sicher und stabil zu beladen.Weitere Informationen: http://www.elisabeth-gemeinschaft.de/