Nächstes Treffen der neuen Gruppe: Frauenselbsthilfe Krebs am 15. Oktober um 18 Uhr im Klinikum

„Auffangen, informieren und begleiten“ so lautet das Motto des nächsten Treffens der Frauenselbsthilfe Krebs (FSH), das für den 15. Oktober (Dienstag) um 18 Uhr im Klinikum geplant ist. Die Auftaktveranstaltung Mitte September war gut besucht und Angela Beck, Landesvorsitzende Hessen der FSH, hatte einen Überblick über die Aktivitäten und Angebote der FSH gegeben und die Strukturen des Verbandes erläutert. Sie zeigte auf, wie eine Selbsthilfegruppe in Darmstadt entstehen kann und welche Möglichkeiten des Austauschs und der Gemeinschaft es gibt. „Wir wünschen uns, dass es eine bunte Gruppe gibt, in der die Frauen sich austauschen können“, sagt Angela Beck.



Dr. Petra Bolkenius, Oberärztin in der Frauenklinik, beantworte viele Fragen und erzählte von der langen Zertifizierungsgeschichte des Brustzentrums am Klinikum. Bereits seit zwölf Jahren ist es von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Mittlerweile gibt es am Klinikum ein Onkologisches Zentrum, das die zertifizierten Zentren im Klinikum vereint und zahlreiche Angebote für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige bietet. Regelmäßig gibt es Vorträge oder Infoveranstaltungen und eben die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen. „Es ist von Vorteil für Patientinnen und Patienten, wenn sie sich in einem zertifizierten Zentrum behandeln lassen. Die medizinische Behandlung ist nachgewiesener Weise besser und die Patientinnen werden ganzheitlich betreut“, sagt Janina Klemm, Koordinatorin des Zentrums.



Frauen, die Lust haben sich zu vernetzen und mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen, sind herzlich eingeladen am 15. Oktober um 18 Uhr in den Konferenzraum in Gebäudes 85 (1. Stock) auf dem Klinikumsgelände zu kommen. Um 16 Uhr gibt es dort den Vortrag „Wie helfen Achtsamkeit und Entspannung bei der Bewältigung einer Krebsdiagnose?“, der im Rahmen der Onko-Akademie angeboten wird.

