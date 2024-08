„Musiker helfen Kindern e.V.“ spenden 9756 Euro für einen rollbaren Geburtstisch an das Perinatalzentrum Südhessen

Es ist schon gute Tradition, dass der Verein „Musiker helfen Kindern e.V.“ jedes Jahr ein Benefizkonzert in der Bessunger Knabenschule veranstaltet.„Leider erhielt der Verein in diesem Jahr von einigen sehr großen Firmen eine Absage“, so der Vorsitzende Jürgen Galsheimer. Sein Stellvertreter Andreas Trägler ergänzt: “Trotzdem kam eine stattliche Summe von 9756 Euro zusammen. Unter anderem durch Eintrittsgelder, Tombola, Spenden.“Der Erlös des gut besuchten Konzerts geht dieses Jahr an das Projekt „rollbarer Geburtstisch“ für das Perinatalzentrum Südhessen am Klinikum Darmstadt. Die Spende nahm jetzt Dr. Georg Frey, der ärztliche Leiter der Klinik für Neonatologie, mit großem Dank an. Der rollbare Geburtstisch macht die ersten Minuten im Leben von Frühgeborenen noch etwas sicherer, so Dr. Frey. Kind und Mutter können damit weitere wichtige Minuten nach der Geburt über die Nabelschnur verbunden bleiben, was vor allem für Frühchen von Vorteil ist. So wird das Neugeborene weiterhin mit Sauerstoff versorgt, ehe es imstande ist, die ersten eigenständigen Atemzüge zu tätigen.„Der Verein sammelt schon seit 2010 Spenden für Projekte, die der Pflege, Betreuung und Unterstützung von erkrankten Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Musiker helfen Kindern zeigt damit, welch wichtigen Beitrag zivilgesellschaftliches Engagement für Zusammenhalt und Gemeinschaft leisten kann“, so der Schirmherr, der Bundestagsabgeordnete Andreas Larem.Dr. Frey trat beim Benefizkonzert selbst mit seiner „Band Vinyl Age“ auf. Weiterhin konnte der Verein „Rocky Rose“ gewinnen. Beide Bands verzichteten auf ihre Gage und trugen somit auch zur vollen Unterstützung des Vereins und für das diesjährige Projekt bei.Dank weiterer Spenden wird der Geburtstisch am Perinatalzentrum Südhessen – das aus der Frauenklinik im Klinikum Darmstadt und der Klinik für Neonatologie der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret besteht – Wirklichkeit: 6.000 Euro erzielte das Darmstädter Künstlerkollegitv KIB durch Bilderversteigerungen. 13.500 Euro gab die Stiftung „Hoffnung für Kinder“, anlässlich der Verabschiedung des ehemaligen Volksbankvorstands Michael Mahr.Mehr Infos unter: www.perinatalzentrum-suedhessen.de Hier kommen Sie zum Verein: www.musiker-helfen-kindern.de