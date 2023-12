Klinikum Darmstadt verkauft Immobilien in Dieburg und im Lossenweg

Die Marienhospital gGmbH, eine Tochtergesellschaft des Klinikums Darmstadt, verkauft einzelne Liegenschaften in Dieburg und in Bessungen. Die Verkäufe werden in den einschlägigen Immobilienportalen ausgeschrieben.



Der Verkauf des gesamten St. Rochus Areals war im letzten Jahr gescheitert, weil die Stadt Dieburg keinen dem von ihr ausgewählten Investorenkonzept entsprechenden Bebauungsplan erlassen hatte. Das St. Rochus Krankenhaus ist bereits seit mehreren Jahren außer Betrieb.



Zunächst soll ein etwa 400 Quadratmeter großes Grundstück in der Kratzengasse 7 angeboten werden, das gegenüber dem früheren Haupteingang des St. Rochus Krankenhauses liegt und als Parkplatz genutzt wurde.



Zudem sollen aus dem früheren Klinikareal zwei Parzellen herausgelöst und zusammen mit den Bestandsgebäuden einzeln verkauft werden. Hierbei handelt es sich um das hinter der Steinstraße 53 gelegene Praxisgebäude (Baujahr 1994) und um das frühere Ärztehaus in der Steinstraße 35-37 (Baujahr 1972).



Zum Umgang mit den verbleibenden Liegenschaften in Dieburg macht das Klinikum Darmstadt keine Angaben.



Neben den Verkäufen in Dieburg sollen auf dem Gelände des Marienhospitals zwei Gebäude im Lossenweg 19 und 19 A zusammen verkauft werden. Dabei handelt es sich mit dem sogenannten Haus Kräheneck um eine aktuell leerstehende Gründerzeitvilla in Waldrandlage, die 1892 von Wilhelm Schwab im Stil des ausgehenden Historismus gebaut wurde, sowie um ein daran angrenzendes achtstöckiges Wohngebäude aus dem Jahr 1965.



Für die einzelnen Verkaufsobjekte wurden Wertgutachten erstellt, die als Grundlage für die anstehenden Bieterverfahren dienen.