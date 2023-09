Job-Speeddating auf dem Friedensplatz am Freitag (15.) von 12 bis 15 Uhr

Das Klinikum Darmstadt ist der wachsende Gesundheitsdienstleister in Südhessen und ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden in den verschiedensten Berufsgruppen. Wer sich über Jobs und Einsatzmöglichkeiten am Klinikum informieren will, ist herzlich eingeladen am Freitag (15.) von 12 bis 15 Uhr zum Job-Speeddating auf den Friedensplatz in Darmstadt zu kommen. Das Klinikum ist in kommunaler Hand und bietet als großer Maximalversorger und Krankenhaus der umfassenden Notfallversorgung die vielfältigsten Karrierechancen.