teildesganzen und #alltagshelden

…sind die neuen Slogans der aktuellem Kampagne des klinikums Bielefeldum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Klinikum zu gewinnen. Die Stars dieser Kampagne sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums. Die Stellenanzeigen wurden neu konzipiert und jede neue Stellenanzeige wird mit einem „Model“ aus dem Klinikums bebildert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen und allen Standorten des Klinikums haben sich bereit erklärt, bei der Kampagne mitzuwirken: In den frechen und modernen Imagefilmen, die für Aufsehen sorgen. Bei der Kampagne #alltagshelden , bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Instagram und Facebook darüber sprechen, was ihnen ihre Arbeit bedeutet. Oder bei der Fotoausstellung mit Motiven der Kampagne, die seit dem 28. April bei der Nacht der Museen Gebäude der Verwaltung zu sehen sein. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Bielefeld sind #teildesganzen und helfen gemeinsam mit, dass die Patientinnen und Patienten eine hervorragende Versorgung erhalten. Jeder an seinem Platz...

