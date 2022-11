Bürger fragen, Ärzte antworten - LIVE zum Thema "Autoimmun oder autoinflammatorisch - neue Aspekte in der Rheumatologie"

Am Mittwoch, den 09.11.2022 um 18.00 Uhr findet ein Live-Stream der Reihe "Bürger fragen - Ärzte antworten" LIVE bei Instagram und Facebook statt.Univ.-Prof. Dr. med. Martin Rudwaleit, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin und Rheumatologie spricht über das Thema "Autoimmun oder autoinflammatorisch - neue Aspekte in der Rheumatologie".Unter einerist eine Fehlsteuerung des Immunsystems zu verstehen, bei der körpereigene Strukturen – Zellen und Organe – angegriffen werden. Daraus resultieren unterschiedlichste Krankheitserscheinungen, von Typ-1-Diabetes und Multipler Sklerose bis hin zu Schuppenflechte und Rheuma. Bei Menschen mit einemSyndrom reagiert das angeborene Immunsystem überschießend und setzt Entzündungsprozesse in Gang.Fragen an den Referenten können während des Live-Streams oder vorab über Facebook, Instagram oder die Mailadresse info@klinikumbielefeld.de gestellt werden.Informationen über die Universitätsklinik für Innere Medizin und Rheumatologie sind auf der Homepage des Klinikums Bielefeld unter https://www.klinikumbielefeld.de/klinik-fuer-innere-medizin-und-rheumatologie.html zu finden.Zum Format "Bürger fragen - Ärzte antworten" LIVESeit mehr als 15 Jahren bietet das Klinikum Bielefeld unter dem Titel „Bürger fragen, Ärzte antworten“ Veranstaltungen für Patient*innen zu Themen der Gesundheit, Gesundheitsprävention und zu Krankheitsbildern an. Mediziner*innen des Klinikums halten laienverständliche Vorträge zu Volkskrankheiten und die oft zahlreichen Gäste haben dann im Anschluss die Chance, Fragen zu stellen. Das Konzept ist so einfach wie erfolgreich. Auch in Zeiten der Corona Pandemie findet die Veranstaltungsreihe statt, aber etwas anders als gewohnt, als erstes Krankenhaus der Region hat das Klinikums Bielefeld eine Veranstaltung in Livestreams bei Facebook und Instagram angeboten. Der Livechat ist stets interaktiv, es könne jederzeit Fragen gestellt werden. Der Chat findet auf den Onlineplattformen des Klinikums Bielefeld bei Facebook und Instagram statt.„Wir sind als Klinikum Bielefeld seit über 13 Jahren bei Twitter und Facebook und seit 5 Jahren bei Instagram. Wir gehören hier zu den Pionieren des Gesundheitswesens, dementsprechend groß ist unsere Community und der Erfolg der ersten Online Ausgaben von Bürger fragen, Ärzte antworten haben uns Recht gegeben! Aus diesem Grund setzen wir unsere Veranstaltungsreihe auch vorerst als Live Chat fort“, sagt Axel Dittmar, Pressesprecher des Klinikums Bielefeld.