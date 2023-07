Adipositas Klinik am Klinikum Bielefeld Rosenhöhe komplettiert Team mit neuer Oberärztin

Die Adipositas Klinik am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe verstärkt mit der neuen Leitenden Oberärztin Dr. med. Friederike Lefarth das medizinische Team. Seit ihrer Gründung am 1. Dezember 2021 unter der Leitung von Dr. med. Beate Herbig, einer erfahrenen Adipositas-Expertin, hat sich die Klinik kontinuierlich weiterentwickelt. Dr. Herbig, die zuvor erfolgreich eine Adipositas Klinik in Hamburg aufgebaut hat, wird seit Oktober 2022 durch Priv.-Doz. Dr. med. Carolina Pape-Köhler als Co-Chefärztin unterstützt. Nun schließt sich Dr. Lefarth, die umfangreiche Erfahrung in der Adipositaschirurgie mitbringt, diesem erfahrenen Team an.Dr. Lefarth hat einen beeindruckenden medizinischen Werdegang, der im Jahr 1997 als Assistenzärztin in der Chirurgischen Klinik Köln Merheim begann. Nach verschiedenen Positionen, darunter als Oberärztin für Viszeralchirurgie und als Leitende Oberärztin in der Allgemein- und Viszeralchirurgie, leitete sie zuletzt das Adipositaszentrum OWL und baute die Adipositaschirurgie im Evangelischen Krankenhaus in Hamm aus.“Wir freuen uns, das Team mit Dr. Lefarth zu vervollständigen und die hohe Qualität der Patientenversorgung fortzusetzen und weiter auszubauen“, so die Chefärztinnen der Klinik, Dr. Herbig und Dr. Pape-Köhler.Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die durch krankhaftes Übergewicht gekennzeichnet ist und sowohl körperlich als auch sozial erhebliche Einschränkungen für Betroffene mit sich bringen kann. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von Bewegungsmangel und falscher Ernährung bis hin zu genetischer Veranlagung und anderen Krankheiten. Die Adipositas Klinik am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung dieser Erkrankung, indem sie nicht nur die physischen, sondern auch die psychischen Aspekte berücksichtigt.Weitere Informationen zur Adipositas Klinik finden Sie unter: https://klinikumbielefeld.de/adipositas-klinik.html