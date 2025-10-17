ICONS Carpet Collection JAB ANSTOETZ x Olaf Kitzig

Im Rahmen der Kollektionhat JAB ANSTOETZ Flooring sechs international renommierte Designer:innen eingeladen, exklusive Teppichentwürfe zu realisieren. Einer von ihnen ist Olaf Kitzig. Bekannt für seine klare Formensprache und den sensiblen Umgang mit Materialien, bringt der Designer seine gestalterische Handschrift in die Kollektion ein.In enger Zusammenarbeit mit der Design- und Fertigungsexpertise von JAB ANSTOETZ wurden seine Entwürfe bis ins Detail weiterentwickelt und in hochwertige Teppiche mit Ausdruck und Tiefe übersetzt. Erstmalig wurden die aktuellen Designs der ICONS Carpet Collection für JAB ANSTOETZ auf der diesjährigen Möbelmesse „Salone del mobile“ vorgestellt.Für Olaf Kitzig gehören Gestaltung, Farbe und Technik untrennbar zusammen. Werden einzelne Elemente bewusst verändert, entstehen ganz unterschiedliche Wirkungen – von einer harmonischen, sanften Ausstrahlung bis hin zu spannungsvollen, kontrastreichen Kompositionen.Für seine Entwürfe setzt Olaf Kitzig auf edle Materialien wie Seide, Viskose und Wolle mit handwerklicher Präzision und verfeinerten Techniken des Tuftens und Carvings – eine Verbindung von Design und hochwertiger Veredelungsverfahren.Die von ihm entwickelten Designs wurden in verschiedenen Farben, Qualitäten und Größen realisiert und umfasst die folgenden Linien:Das Designzeichnet sich durch überlagernde Kreise, farbige Flächen und unterschiedliche Florhöhen dynamische, geometrische Formgebungen aus.übersetzt die klassische tonartige Terrakottastruktur in eine textile Sprache und schafft durch vielfältige Reliefstrukturen eine weiche Oberfläche.Die Linienimmt mit ihren feinen Linienführungen die ruhige Ordnung und harmonische Struktur traditioneller Zen-Gärten auf.hingegen zeigt textile Strukturen, die an weich fallenden Stoff erinnern – unterstützt durch sanfte Höhenabstufungen, die den haptischen Eindruck zusätzlich betonen.Weitere Informationen zur Kollektion finden Sie hier: