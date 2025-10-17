Kontakt
ICONS Carpet Collection JAB ANSTOETZ x Olaf Kitzig

Olaf Kitzig und weitere internationale Designer kreieren exklusive ICONS Teppich-Kollektion für JAB Anstoetz

Im Rahmen der Kollektion ICONS – Carpets with Soul hat JAB ANSTOETZ Flooring sechs international renommierte Designer:innen eingeladen, exklusive Teppichentwürfe zu realisieren. Einer von ihnen ist Olaf Kitzig. Bekannt für seine klare Formensprache und den sensiblen Umgang mit Materialien, bringt der Designer seine gestalterische Handschrift in die Kollektion ein.

In enger Zusammenarbeit mit der Design- und Fertigungsexpertise von JAB ANSTOETZ wurden seine Entwürfe bis ins Detail weiterentwickelt und in hochwertige Teppiche mit Ausdruck und Tiefe übersetzt. Erstmalig wurden die aktuellen Designs der ICONS Carpet Collection für JAB ANSTOETZ auf der diesjährigen Möbelmesse „Salone del mobile“ vorgestellt.

Für Olaf Kitzig gehören Gestaltung, Farbe und Technik untrennbar zusammen. Werden einzelne Elemente bewusst verändert, entstehen ganz unterschiedliche Wirkungen – von einer harmonischen, sanften Ausstrahlung bis hin zu spannungsvollen, kontrastreichen Kompositionen.

Für seine Entwürfe setzt Olaf Kitzig auf edle Materialien wie Seide, Viskose und Wolle mit handwerklicher Präzision und verfeinerten Techniken des Tuftens und Carvings – eine Verbindung von Design und hochwertiger Veredelungsverfahren.

Die von ihm entwickelten Designs wurden in verschiedenen Farben, Qualitäten und Größen realisiert und umfasst die folgenden Linien:

Das Design „Be united“ zeichnet sich durch überlagernde Kreise, farbige Flächen und unterschiedliche Florhöhen dynamische, geometrische Formgebungen aus.

„Be connected“ übersetzt die klassische tonartige Terrakottastruktur in eine textile Sprache und schafft durch vielfältige Reliefstrukturen eine weiche Oberfläche.

Die Linie „Be calm“ nimmt mit ihren feinen Linienführungen die ruhige Ordnung und harmonische Struktur traditioneller Zen-Gärten auf.

„Be cuddly“ hingegen zeigt textile Strukturen, die an weich fallenden Stoff erinnern – unterstützt durch sanfte Höhenabstufungen, die den haptischen Eindruck zusätzlich betonen.

Weitere Informationen zur Kollektion finden Sie hier:

https://www.kitzig.com/olaf-kitzig-entwirft-fuer-die-icons-carpet-collection-von-jab-anstoetz/

https://www.jab.de/de/de/content/icons-carpets-with-soul-by-jab-anstoetz-olaf-kitzig

 

Kitzig Design Studios GmbH

Die Kitzig Design Studios, 1998 von Olaf Kitzig gegründet, vereinen Interior Design und Architektur mit Brand Design und Kommunikation. Die interdisziplinär arbeitenden Teams an den Standorten Düsseldorf, Bochum und Lippstadt entwickeln komplette Designlösungen in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Office und Retail sowie für private Auftraggeber aus einer Hand für Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus eines jeden Projektes steht dabei immer die perfekte Balance zwischen Funktion, Ästhetik und Individualität. Was auch immer das Team der Kitzig Design Studios entwirft, muss zu den Menschen und ihren individuellen Ansprüchen passen.

