KITICON Global Networks unterzeichnet „Charta der Vielfalt”

Agentur bietet Service im aktiven Diversity-Management für ein vorurteilsfreies, offenes und fortschrittliches Arbeitsumfeld

Die Arbeitswelt verändert sich und es wird immer wichtiger, die vorhandene Vielfalt in der Gesellschaft anzuerkennen und zu fördern. Aus diesem Grund tritt KITICON Global Networks dem Unterzeichner-Netzwerk „Charta der Vielfalt” bei. Die Agentur setzt damit ein richtungsweisendes Zeichen dafür, dass Vielfalt, Offenheit und Integration nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch darüber hinaus aktiv unterstützt werden müssen.



Die Umsetzung der Charta der Vielfalt hat das Ziel ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, genauso wie körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.



Unterzeichnet wurde die Urkunde von Geschäftsführerin Tina Kirfel. Sie erklärt: „Uns ist wichtig die Vielfalt, Chancengleichheit und Fairness für eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu leben und auch unsere Kunden dabei zu unterstützen. Hierzu bieten wir als Agentur einen professionellen Service an. Daher ist die Unterzeichnung für uns sehr wichtig.”



Stefan Kiefer, Geschäftsführer der Charta, heißt KITICON Global Networks im Netzwerk Willkommen und ergänzt: „Wir wünschen auch weiterhin gutes Gelingen bei der Umsetzung des Diversity-Managements im Unternehmen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie das wertschätzende und respektvolle Miteinander – das KITICON als Agentur so auszeichnet und erfolgreich macht – in der Zukunft weiter gefördert wird.”



Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Sie wurde im Dezember 2006 von vier Unternehmen ins Leben gerufen und wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, unterstützt. Das Herzstück der Initiative ist eine Urkunde, mit der sich die Unterzeichnenden selbst verpflichten, Vielfalt und Wertschätzung in der Arbeitswelt zu fördern. Über 4.600 Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 14,6 Millionen Beschäftigten haben die Charta der Vielfalt bereits unterzeichnet, und kontinuierlich kommen neue Unterzeichner*innen hinzu.