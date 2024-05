Welt-Whisky-Cocktails am Welt-Whisky-Tag

Am heutigen dritten Samstag im Mai wird der World Whisky Day gefeiert – und das schon im zwölften Jahr. Der Edinburgher Blair Bowman, seinerzeit Student in Aberdeen, rief den Ehrentag für seine Lieblingsspirituose 2012 ins Leben. Heute zelebrieren Genießerinnen und Genießer rund um den Globus das Lebenswasser an diesem Tag.Was läge also näher, als am Welt-Whisky-Tag leckere Drinks mit Welt-Whisky zu mixen – jenen Destillaten, deren Heimat jenseits der bekannten Herstellungsländer liegt? Australien und Dänemark gehen in der Welt der Whiskys neue Wege und setzen mit ihren Brennereien Starward und Stauning eindrucksvolle und zukunftsweisende Impulse.Die Whiskys der Destillerie Starward aus dem australischen Melbourne sind anders. Echt australisch setzen sie auf fesselnde Aromen, inspiriert von der innovativen Food- und Bar-Szene der Stadt. Sie sind ein Abbild der kreativen, entspannten, kulinarischen Kultur der Metropole an der Südostküste des Landes und ihres einzigartigen Klimas.Botschafter der in Fässern australischer Weingüter gereiften Single Malts von Starward ist Left-Field, der zugängliche Alleskönner. Zu 100 Prozent in ehemaligen Rotweinfässern aus französischer Eiche gereift, beschert er ein intensives und würziges Mundgefühl mit zarten Weinaromen.Starward Nova fließt als ein Single Malt Whisky aus australischem Gerstenmalz der Region um Melbourne ins Glas. In Weinfässern gereift, die Shiraz, Pinot Noir und Cabernet enthielten, zeigt Nova eine fruchtige Komplexität und feine Eichenwürze.Egal, ob pur, mit Cola, zu Pizza oder Bananenbrot, gediegen zum Krimi auf der Couch oder gesellig beim BBQ mit den Freunden: Bei Starward ist erlaubt, was gefällt! Rezepte für leckere Drinks gibt es satt – unter anderem den Fresh Pressed Aussi Apple, Australian Spritz und den Peach Iced Tea Highball.Zutaten:3 cl Starward Left-Field3 cl Rosé Wermut9 cl Pink Grapefruit Soda (z. B. Thomas Henry)Grapefruitspalte und Minzzweig für die GarniturZubereitung:Alle Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Weinglas geben und mit Grapefruit und Minzzweig garnieren.Zutaten:3 cl Starward Left-FieldSaft von zwei frischen grünen ÄpfelnGrüner Apfel für die DekorationZubereitung:Starward Left-Field in ein mit Eiswürfeln gefülltes, hohes Glas geben. Mit frischem Saft von grünen Äpfeln auffüllen und einem Apfelfächer garnieren.Zutaten:4,5 cl Starward Nova1,5 cl Rinquinquin Aperitif à la Peche1,5 cl frisch gepresster Zitronensaft1 cl ZuckersirupCa. 10 cl SodaZitronenspalte und Minzzweig für die GarniturZubereitung:Alle Zutaten außer Soda in ein mit Eiswürfeln gefülltes, hohes Glas geben. Umrühren und mit Soda auffüllen. Mit einer Zitronenspalte und einem Minzzweig garnieren.Man nehme vier Ingenieure, einen Lehrer, einen Koch, einen Fleischer, einen Piloten und einen Arzt – fertig ist das Gründungsteam der dänischen Stauning-Destillerie. Die Freunde hatten im Jahr 2005 zwar zunächst kaum Erfahrung mit der Whiskyherstellung, aber eine gemeinsame Vision: Whiskys mit unverwechselbar dänischem Charakter zu machen. Sie stürzten sich ins Abenteuer.Ihre erste Destillerie entstand im alten Schlachthaus des Fleischers im kleinen Ort Stauning. Die Gründer bauten vieles selbst und nutzten, was vorhanden war. Seit 2018 steht neben dem alten Gebäude die ikonische neue Destillerie mit ihrer markanten Silhouette.Für ihre Standards Rye, KAOS, Smoke und den neuen HØST sowie die zahlreichen Sonderabfüllungen verwendet die Destillerie vom Ringkøbing Fjord ausschließlich lokale Zutaten. Das Ergebnis: Whiskys mit dänischer Authentizität, die ihre Herkunft aromatisch spiegeln und hochleben lassen – pur oder in Drinks.Der Apricot Danish Old Fashioned ist eine Hommage an klassisches dänisches Gebäck, der HØST Rose eine köstliche Interpretation des Whisky Sour und der Danhattan eine dänische Interpretation des Kult-Cocktails Manhattan.Zutaten:5 cl Stauning Rye5 cl Aprikosencreme-Likör5 cl Orgeat-SirupZubereitung:Stauning Rye, den Likör und den Sirup in ein großes Rührglas geben, dieses mit Eis auffüllen und etwa 20 bis 30 Sekunden mit einem langstieligen Löffel vorsichtig umrühren. Einen großen Eiswürfel oder mehrere kleinere in ein vorgekühltes Glas geben. Den Drink durch ein Sieb in das Glas mit dem Eis abseihen.Zutaten:5 cl Stauning KAOS2 cl roter Wermut (z.B. GrapeDiggaz)5 ml Kirschsirup5 ml Gammel DanskMaraschino-Kirsche für die GarniturZubereitung:Alle Zutaten zusammen in ein großes Rührglas geben, dieses mit Eis auffüllen und etwa 20 bis 30 Sekunden mit einem langstieligen Löffel vorsichtig umrühren. Durch ein Sieb in ein gekühltes und mit Eiswürfeln gefülltes Tumbler-Glas abseihen. Mit einer Maraschino-Kirsche garnieren.Zutaten:5 cl Stauning Smoke2 cl frisch gepresster Zitronensaft2 cl Grand Marnier2 Spritzer Angostura BittersGinger Ale (optional)Zitronenschale und Minzzweig für die GarniturZubereitung:Whisky, Zitronensaft, Likör und Bitters in einem Shaker mit Eiswürfeln schütteln. Durch ein Sieb in ein mit zerstoßenem Eis gefülltes Longdrinkglas abseihen. Optional mit Ginger Ale auffüllen und vorsichtig umrühren. Mit einer Zitronenschale und einem Minzzweig garnieren, durch einen Strohhalm genießen.Zutaten:4 cl Stauning HØST2 cl Calvados (z. B. 