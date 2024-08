Single Cask Rum für Sea Shepherd

Die Meere sind das weltweit größte zusammenhängende Ökosystem. Alles Leben auf unserem Planeten hängt von ihnen ab. Die gemeinnützige Organisation Sea Shepherd hat sich seit der Gründung in den USA im Jahr 1977 dem leidenschaftlichen Kampf für den Schutz der Weltmeere und Meerestiere verschrieben. Denn auf hoher See, fern internationaler Behörden, verblassen Schutzgesetze.Mit der hohen See ist Rum historisch ähnlich eng verbunden. In Zusammenarbeit mit FRC haben wir daher eine Reihe an Single Cask Rums entworfen, deren Verkauf Sea Shepherd unterstützt. Dafür rücken wir diejenigen ins Rampenlicht, die unmittelbar von der Verschmutzung oder Überfischung der Meere betroffen sind: ihre Bewohner.Dem Buckelwal gewidmet, wurde der Brazil 2011/2024 sowohl aus Melasse als auch frischem Zuckerrohrsaft gebrannt. Rund sechs Jahre lang reifte der Rum tropisch, unter anderem in hierzulande ungewöhnlichen Imburana Casks aus dem Holz der brasilianischen Wildkirsche. Veredelt wurde er kontinental im Bourbonfass. Eher rar gesät ist auch Rum aus Ecuador. Der Ecuador 2015/2023 mit Belugawal-Motiv wurde auf einer idyllischen Hazienda destilliert, deren Anlage nicht mehr in Betrieb ist. Der Rum aus Zuckerrohrsaft fermentierte ganze acht Tage lang mit natürlichen Hefen.Fiji 2009/2024 wurde vor über 14 Jahren in der letzten verbliebenen Rum-Brennerei der Fidschis destilliert: South Pacific. Melasse, Pot Stills, ein Rum Barrel und knackige 65 Volumenprozente machen ihn zu einem üppig-exotischen Blauwal-Erlebnis. Kräftiger ist der dem Orca geweihte Jamaica LROK 2018/2024. Das LROK Marque der gefeierten Hampden Estate Distillery steht für Rum mit einem Estergehalt zwischen 200 und 400 g/hlpa.Die Marke FRC, ursprünglich als Flensburg Rum Company bekannt, gehört zur Oldman Spirits GmbH und ist in der Nähe von Flensburg in Schleswig-Holstein ansässig. Im Jahre 2014 gegründet von Thomas Altmann und geleitet von Klaus Heuer-Ivers vermählt die kleine Manufaktur in sorgfältiger Handarbeit unterschiedliche Rumsorten miteinander, füllt und etikettiert alle Flaschen von Hand. Auch für rare Single Casks ist FRC bekannt. Sea Shepherd wurde 1977 gegründet und ist zu einer weltweiten Bewegung mit unabhängigen, nationalen und regionalen Gruppen mit Tausenden Freiwilligen in mehr als 20 Ländern gewachsen. Die spendenfinanzierte gemeinnützige Organisation setzt sich im Sinne internationaler Umweltschutzgesetze mit eigener Flotte für den Schutz der Artenvielfalt und der marinen Ökosysteme ein. Sie wendet innovative Taktiken der direkten Aktion an, um zu ermitteln, zu dokumentieren und wenn nötig einzugreifen, um illegale Aktivitäten auf See und an Land zu stoppen. Ziel ist es, unsere Ozeane für nachfolgende Generationen zu schützen und zu erhalten.