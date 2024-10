Schottland und Irland im Duett: Turntable Scotch & Dingle Single Pot Still Whiskey

Die Geschwister Alasdair alias „Ally“ und Gordon Stevenson gehen als Turntable Blending House ihren eigenen Weg. Sie kreieren schottische Blended Whiskys, die sich durch Komplexität, Innovationsgeist und Transparenz auszeichnen – ganz im Takt ihrer eigenen Sounds. Durch die Verschmelzung lokal verwurzelter, gradliniger Single Malts und Grains zu dem weiten Spektrum an Blends beweist die junge Marke, dass Blending unendliche Möglichkeiten für die geschmackliche Kreation eines Whiskys eröffnet. Dabei brechen die Schotten konventionelle Erwartungen. Dies beweisen sie jetzt einmal mehr durch eine ungewöhnliche Kooperation mit der auf der Nachbarinsel ansässigen Dingle Distillery.Dingel verdankt die Whiskywelt den drei Freunden Oliver Hughes, Liam LaHart und Peter Mosley. Das Trio hatte sich ursprünglich dem Brauen von Bier verschrieben. 1996 fassten die drei den Beschluss, eine Whiskey-Brennerei zu gründen, die vollkommen auf Handarbeit setzt. Sechs Jahre später eröffneten sie ihre Dingle Distillery im gleichnamigen Ort des Countys Kerry im Südwesten Irlands. Hier kommen drei handgefertigte Pot Stills zum Einsatz, die einen hohen Rücklauf generieren und zur Sanftheit und Reinheit von Dingle Whiskey beitragen. Zudem ist die Brennerei für Single Pot Still Abfüllungen und ihren klassischen Single Malt hochgeschätzt. Einer davon bringt die Iren nun mit den Schotten zusammen.Im Zentrum des Turntable x Dingle – Collaboration Drop 02 stehen die Gewürznoten eines in Oloroso Hogsheads gereiften Dingle Single Pot Still Whiskeys. Unterstrichen werden diese durch die Vermählung mit schottischem Single Malt und Single Grain aus Rye Barrels, PX Sherry Puncheons und First-Fill-Bourbonfässern. Das Ergebnis? Ein vollmundiger und mit 52 Volumenprozenten kräftiger Blended Whisky, der Zigarrengewürze und Rosinenschokolade mit Marzipan, Muskatnuss und Zitrusfrüchten verschmelzen lässt, um in einem komplexen, aber abgerundeten Finish auszuklingen. Turntable Blending House gibt Blended Whisky seit 2023 eine neue Stimme. Von den zwei Brüdern Gordon und Alasdair Stevenson mit gestandenem Know-how gegründet, dreht das junge schottische Unternehmen „die Platte“ um und definiert mit hochwertigen Whiskys, exzellenten Fässern und viel Zeit festgefahrene Grenzen im Bereich Blends neu. Dafür stellen die Geschwister das Holzmanagement in den Mittelpunkt ihrer zukunftsweisenden Vision.Die Dingle Distillery , ein Schwesterunternehmen der Porterhouse Brewing Company, wurde 2012 von Oliver Hughes, Liam LaHart und Peter Mosley im gleichnamigen Ort im Südwesten Irlands gegründet. Familiengeführt wird hier mit viel Handarbeit in kleinen Chargen dreifach destillierter Irish Whiskey hergestellt, der international preisgekrönt ist. Zudem produziert die Dingle Distillery Gin und Wodka.