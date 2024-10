Rund 250 Jahre alt und neu bei Kirsch Import: The Glenturret Single Malt & Gin

Im Herzen Schottlands, am Barvick Burn, dort, wo die Highlands an Höhe gewinnen, liegt die möglicherweise älteste noch aktive Brennerei Schottlands. 1763 kam es zur ersten urkundlichen Erwähnung der Glenturret Distillery. Vermutlich wurde aber bereits viele Jahre zuvor an Ort und Stelle Whisky gebrannt. Der Übergang von der einstigen Whiskyherstellung für das Blending hin zu Single Malts erfolgte 2019.Die altehrwürdige Brennerei ist pittoresk: Niedrige weiß getünchte Gebäude der kleinen Destillerie beheimaten neben hölzernen Washbacks und einer historischen Malzmühle nur zwei Kupferbrennblasen. Produziert wird damit weitestgehend wie vor 250 Jahren, mit Hand und Herz. Das Ergebnis sind leichte, malzige und mit Zitrusnoten ausgestattete Abfüllungen, die Glenturret Single Malts zu Geheimtipps machen. Ab sofort sind diese auf dem deutschen Markt über Kirsch Import zu erkunden.Die Tür zu den 2024er-Releases aus Händen des Glenturret „Whisky-Machers“ Bob Dalgarno öffnen die Highlander mit ihrem Triple Wood – einem weichen, süßen und fruchtigen Whisky. Rauchfans greifen zum Glenturret 10 y.o. Peat Smoked, der getrocknete Äpfel mit Vanille, Seesalz und Torfrauch vermählt. Der Glenturret 12 y.o. entfaltet üppige Noten von Trockenfrüchten, warmer Würze, süßer Vanille und dunkler Frucht. Dafür reift er unter anderem ausgiebig in Pedro Ximénez sowie Oloroso Sherry Casks.Die in Holzboxen verpackten Abfüllungen der Reihe „The Extremely Scarce“ verbringen noch mehr Zeit im Fass. Der Glenturret 25 y.o. reifte in Fasstypen von Butt bis Firkin. So entstand ein komplexer Whisky mit subtilen Noten von Ananas, gewürzt mit Zimt und Ingwer. Unter anderem im Port Pipe entwickelte der stolze Glenturret 30 y.o. sein von Gewürzen, Rosinen, Zitrusfrüchten und gerösteter Eiche geprägtes Profil.Glenturrets Rohbrand von einer anderen Seite entdecken, das geht mit dem neuen Aberturret Gin. Der vielschichtige London Dry kombiniert die Gerstenmalzbasis mit 13 Botanicals zu einem kürzlich mit der Goldmedaille der World Gin Awards 2024 gekürten Erlebnis. Jennie Baernreuther, Geschäftsführerin von The Glenturret, blickt schon jetzt zurück:Christoph Kirsch, Inhaber des Familienunternehmens Kirsch Import in zweiter Generation, sagt zur Übernahme der Einfuhr und des Vertriebs von The Glenturret: Glenturret ist eine der kleinsten und ältesten noch produzierenden Brennereien Schottlands. Der Name bedeutet „Tal des Turret“ – benannt nach dem See nahe der Destillerie. Die aktuellen Brennereigebäude stammen aus dem Jahr 1775. Ursprünglich der Herstellung von Whisky für Blends gewidmet, stellte sich die Brennerei 2019 auf die Fertigung von Single Malts um. Seit 2024 wird zudem der London Dry Gin The Aberturret produziert.