Hoch lebe das Interessante! Compass Box mit neuer Core Range

Seit über 20 Jahren räumt Compass Box mit dem Image der Blend-Kategorie auf. Die „Whiskymaker“ setzen auf Perfektionismus und einen Grad an Transparenz, für den sie sich auch mit der Scotch Whisky Association anlegen. Das Ergebnis? Blends der Extraklasse statt Einheitsbrei. Eine neue Core Range rückt jetzt vier herausragende Erlebnisse in den Fokus der Marke, die das komplexe Spektrum schottischer Whiskys abbilden.Der seit 2021 bekannte Orchard House öffnet die Tür zur Welt von Compass Box. Der fruchtbetonte Hochgenuss vermählt Rohbrände aus Brennereien wie Clynelish und Linkwood, die die „Whiskymaker“ in den eigenen Fässern perfektionieren. In Nase und Gaumen gibt es so köstliche Noten von Apfel, Birne, Ananas, Zitrus und Ingwer sowie Honig, Walderdbeeren und Vanillegebäck zu entdecken.Wer das Territorium torfrauchiger Whiskys erkunden will, den verweist Compass Box weiterhin an eine seiner seit 20 Jahren beliebtesten Kreationen: The Peat Monster kombiniert Torf-Whiskys der Islay-Ikonen Caol Ila und (selbe Brennerei wie immer, aber neuer Name) Williamson. Der Bestseller ist ein Kraftpaket – und Teil des Originalrezepts für den Cocktail Penicillin.Satte, süffige und fruchtige Süße steht dagegen im Fokus der brandneuen Abfüllung Nectarosity. Aus teils eigens angefertigten Bourbon- und Sherryfässern, unter anderem befüllt mit Single Malt und Grain von Linkwood und Cameronbridge, entsteht ein Erlebnis, bei dem Whisky auf Patisserie trifft. Honig und saftige Aprikose werden dabei von Vanille und Karamellsoße abgelöst, die in einen anhaltenden Geschmack von Zimtschnecken münden.Mit der aromatischen Kraft von Sherryfässern rundet Compass Box die Core Range ab. Die Neuerscheinung Crimson Casks lässt Schokoladenkuchen, Back- und Eichenwürze mit dunklen, marmeladigen Früchten verschmelzen und garniert alles mit Rosinen, Honig und braunem Zucker. Dafür reift der Blended Malt Whisky in mit Likör- und Rotwein getränkten Fässern und verleiht gestandenen Destillerien der Speyside und Highlands neue Tiefe.Seit über 20 Jahren arbeitet Compass Box unermüdlich daran, den schottischen Blended Whisky zu revolutionieren und zu bereichern. Die 2020 in London von John Glaser gegründete Firma hat mehr Preise für Innovation gewonnen als jeder andere Hersteller in Schottland. Kreative und geschmacklich oft überraschende Whiskys zu erschaffen, sind Vision und Motivation. Die Blends von Compass Box werden von den angesehensten Stimmen der Branche durchweg auf Augenhöhe mit den schottischen Single Malts bewertet.