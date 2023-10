Franzi erfüllt gleich drei Wünsche auf einmal: einen Gebrannte Mandel Likör, eine Geschenk-Box mit Socken und eine Werder Bremen Edition

Nork steht seit 2016 für das Comeback einer verkannten Spirituose: Korn. Auf sein mildes, aromatisches Destillat baut das junge hanseatische Unternehmen auch für zeitgeistige Liköre. Nun überrascht die kreative Korn-Schmiede einmal mehr mit neuen und kreativen Ideen, diesmal im Trio mit Franzi Franzbrötchenlikör Ein cremiges Denkmal für Lieblingsnaschereien setzen – ganz ohne Krümel und klebrige Finger? Das kann Franzi! Nach dem Franzbrötchen stellt der norddeutsche Sahnelikör-Beststeller sein zuckriges Talent jetzt mit gebrannten Mandeln unter Beweis.In einer streng limitierten Sonderedition für die besinnliche Jahreszeit widmet sich Franzi dem knackigen Weihnachtsmarktliebling. Der Franzi Gebrannte Mandel Likör verbindet harmonisch Karamellaromen mit dem süß-zimtigen Geschmack der gebrannten Mandel. Ein Hauch Schokolade und Marzipan runden den weihnachtlichen Genuss ab.Trendbewusst wie sie ist, hat sich Franzi zudem für gemütliche Abende, den Kaffeeklatsch an kalten Wintertagen oder als süßes Weihnachtsgeschenk für die Liebsten in winterliche Schale geworfen. Als Sahnelikör mit unter anderem Karamell, Zimt, Mandel, Schokolade und Marzipan überzeugt sie bei 15 Volumenprozenten.Franzbrötchen gehören zu Hamburg wie das Moin – Socken gehören an die Füße. Franzi, der weltweit erste Franzbrötchenlikör, bringt nicht allein das zuckrig-zimtige Kultgebäck in die Flasche, sondern verleiht jetzt auch für kurze Zeit frierenden Füßen süße Wärme.Ein limitiertes Bundle in Kooperation mit dem Socken-Virtuosen von Jungfeld beglückt von Kopf bis Fuß. Der bekannte Hersteller steht seit 2013 für nachhaltige Produktion in Europa aus OEKO-Tex zertifizierten Materialien. Von Jungfeld produziert „Socken zum Frohlocken“ damit ebenso in exklusiver Qualität wie einem breiten Farbspektrum.Für das Geschenkset mit einer Flasche Franzbrötchenlikör dekoriert das Unternehmen auf fröhlich-blauem Untergrund den Knöchel mit dem beliebten Kaffeegebäck. Das Franzi-Branding versteckt sich dabei dezent an der Fußsohle.Wo das Flutlicht auf die wilden Mädels von Werder Bremen trifft, da ist auch Franzi zu Hause. Zusammen mit dem Traditionsverein feiert der Franzbrötchenlikör die Fußball-Frauen von der Weser. Die offizielle Franzi Werder Bremen Edition mit Geschenkverpackung setzt den Fußballheldinnen anlässlich des zweiten Stadionspiels der #WERDERFRAUEN am 14. Oktober ein genüssliches Denkmal.Anderes Outfit – original Franzi-Geschmack: Auch im Werder-Trikot transportiert der Sahnelikör die typischen Franzbrötchenaromen mit einer samtig-weichen Textur. Ob als Mitbringsel aus der Hansestadt, als krümelfreie Unterstützung in der Kurve oder zum Anstoßen auf jeden Sieg vereint Franzi alles, was es an Fußball und Franzbrötchen zu lieben gibt. Der Sahnelikör mit Zimt, Zucker, Vanillearoma, Butter, Zitrone und Salz ist mit 15 Volumenprozenten ein Golden Goal für die Geschmacksknospen.Dem Bremer Start-up NORK ist es seit seiner Gründung im Jahr 2016 gelungen, sich mit hochqualitativen Körnern, spannenden Likören und außergewöhnlichen Fasslagerungen als ein fester Bestandteil der Craft-Spirituosen Landschaft zu etablieren. Mit seiner kleinen Schwester Franzi Franzbrötchenlikör haben sie dem zimtigen und deutschlandweit beliebten Gebäck ein flüssiges Denkmal gesetzt.