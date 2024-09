Billy Walkers Ältester: The GlenAllachie 35 y.o.

Ende der 1980er Jahre stand Billy Walker noch am Beginn seiner beeindruckenden Karriere – ebenso wie das Destillat, das die The GlenAllachie Distillery 1989 in Fässer füllte. 35 Jahre später treffen der zur lebenden Legende gewordene Master Blender und diese Vintage-Bestände an hervorragendem Speyside Single Malt für eine üppige Symphonie aus Karamell, Espresso und tropischen Früchten zusammen.Mit dem The GlenAllachie 35 y.o. hat Billy Walker seine bislang älteste Abfüllung für The GlenAllachie kreiert. Für das optimale Zusammenspiel von Brennereicharakter und Holz wählte er eine Kombination aus drei Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, einem Oloroso Sherry Puncheon und zwei Virgin Oak Barrels. Das Ergebnis spricht bei einem hohen Alkoholgehalt von 48 Volumenprozenten, in natürlicher Farbe sowie ungefiltert für sich selbst.Die Verpackung spiegelt das edle Innere: The GlenAllachie 35 y.o. wurde in einen breitschultrigen Dekanter gefüllt, der sich in einer prachtvollen, handgeschnitzten Eichenholzbox präsentiert. Diese verfügt über einen abnehmbaren Sockel, auf dem die Flasche ausgestellt werden kann. Das beigelegte Büchlein enthält handschriftliche Notizen Billy Walkers, in denen er die Auswahl der Fässer und die Geschichte des 35 y.o. beschreibt.The GlenAllachie 35 y.o. wird ab Anfang Oktober im Handel erhältlich sein. The GlenAllachie ist eine der wenigen unabhängig geführten Brennereien Schottlands. Die Whisky-Produktion wird von Billy Walker geleitet, der auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung in dieser Branche zurückblicken kann. Bei der Herstellung von The GlenAllachie liegt der Schwerpunkt auf den rund 50.000 unterschiedlichsten Fässern, die in 16 Lagerhäusern ausbalancierte Single Malts zur Reife bringen. Alle Whiskys verfügen über eine Altersangabe, sind mit mindestens 46 Volumenprozenten bei natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.