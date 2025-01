Benromach setzt Kontraste: Unpeated aus dem Sherry & Bourbon Cask

James Gordon und John Alexander MacPhail haben 1895 bei der Eröffnung ihres kleinen Lebensmittelgeschäfts im Herzen der schottischen Whiskyregion vermutlich nicht geahnt, dass Whiskyfans ihnen noch heute zu Dank verpflichtet sein würden – doch es kam so.Zunächst aber trat in diesen frühen Jahren ein junger Mann namens John Urquhart als Lehrling in das Unternehmen ein. Er half James Gordon bei der Auswahl und dem Einkauf von Whisky. 1915 wurde Urquhart zum Seniorpartner. Seine Passion für den Einfluss von Fässern auf New Makes ließ das Unternehmen Gordon & MacPhail zu dem werden, was es heute ist: Einer der weltweit renommiertesten unabhängigen Abfüller, der Destillate hiesiger schottischer Brennereien selbst in Fässern ausbaut.Die Benromach Brennerei gehört seit den 1990ern zu Gordon & MacPhail. Mit ihrem Erwerb hat sich die Familie Urquhart ihren Traum von einer eigenen Brennerei erfüllt. Nach deren Umbau wurde 1998 die Wiedereröffnung gefeiert. Seither beleben sie mit ihrem Single Malt Whisky einen verloren gegangenen Speyside-Charakter wieder: ausgewogen, doch voluminös, mit einem Hauch von Rauch.Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: Unter dem Label Contrasts werden Whiskys kreiert, die vom Charakter des Kernsortiments abweichen. Die neueste Edition könnte nicht kontrastierender sein, denn sie verzichtet gänzlich auf Torf. In Bourbon- und Sherry-Fässern gereift, fasziniert Benromach Contrasts Unpeated mit ungewöhnlich süßen Fruchtnoten.Die ursprünglich 1898 erbaute Benromach Distillery liegt im Norden der Speyside, nahe der Küste am Rand der Stadt Forres. 1998 wurde sie von der Familie Urquhart, der auch der unabhängige Abfüller Gordon & MacPhail gehört, wieder zum Leben erweckt. Die Familie wollte von Beginn an den Lebenstraum verwirklichen, einen Single Malt Whisky herzustellen, der einen klassischen Speyside-Charakter hat: ausgewogen, mit einem leichten Hauch von Rauch. Bis heute wird hierbei auf Handarbeit großer Wert gelegt. Für Führungen und Verkostungen steht der Öffentlichkeit ganzjährig ein modernes Besucherzentrum zur Verfügung.